garce | William Shatner : le prince William « a une mauvaise idée » du tourisme spatial privé

La semaine dernière, le prince William a en fait dit quelque chose avec lequel beaucoup d’entre nous sont (à contrecœur) d’accord, à savoir que les milliardaires des cow-boys de l’espace devraient cesser de dépenser des milliards de dollars pour les voyages dans l’espace et utiliser cet argent pour résoudre certains des problèmes de la Terre. William a dit cela le même jour que William Shatner est allé dans l’espace sur Blue Origin de Jeff Bezos. Shatner est venu sur terre et a eu de belles choses à dire sur l’expérience, mais il a ensuite entendu toutes les critiques qui lui étaient adressées pour son tourisme spatial et il a commencé à applaudir. Bien que Baldemort n’ait pas spécifiquement vérifié le nom de Shatner, Shatner a pris personnellement les commentaires de Bill :

William Shatner répond aux critiques du prince William sur les voyages dans l’espace. Nischelle Turner d’ET s’est entretenue avec l’acteur de 90 ans jeudi, un jour après son voyage dans l’espace, et Shatner n’a pas tardé à défendre son voyage et le voyage dans l’espace dans son ensemble.

« C’est un anglais adorable. Il sera un jour roi d’Angleterre », a déclaré Shatner à ET du duc de Cambridge. « C’est un homme adorable, doux et instruit, mais il a une mauvaise idée. »

Pour Shatner, cependant, le voyage avait un sens différent, celui qui prévoyait de protéger la Terre, ne trouvant pas d’autre endroit pour ses habitants.

« L’idée ici n’est pas de dire ‘Ouais, regarde-moi. Je suis dans l’espace. L’atterrissage qui a consommé tout ça… de l’énergie et des gens pour y jeter un œil et se dire : « Oh, regardez ça ». Non », a déclaré Shatner. «Je dirais au prince, et j’espère que le prince comprendra le message, c’est un petit pas dans l’idée de faire monter l’industrie là-haut, de sorte que toutes ces industries polluantes, en particulier, par exemple, les industries qui fabriquent de l’électricité… Terre. »

« Nous avons toute la technologie, les fusées, pour envoyer les choses là-haut… Vous pouvez construire une base à 250, 280 miles au-dessus de la Terre et envoyer cette puissance ici, et ils l’attrapent, et ils l’utilisent ensuite, et il est là », a-t-il poursuivi. « Tout ce dont il a besoin, c’est de… quelqu’un d’aussi riche que Jeff Bezos [to say], ‘Allons là-haut.’ » À la fin de la journée, Shatner a dit : « Le prince n’a pas compris. Le fait est que ce sont les petits pas pour montrer aux gens [that] c’est très pratique. Vous pouvez envoyer quelqu’un comme moi dans l’espace.

Quant à l’argument du duc selon lequel il y a des problèmes qui doivent être résolus sur Terre, Shatner a déclaré qu’il était « bien sûr » d’accord.

« Alors répare certains trucs ici », a déclaré Shatner. « … Mais nous pouvons boucler vos cheveux et mettre de la lotion sur votre visage en même temps. »

Je suis d’accord avec la conviction fondamentale que les industries peuvent marcher et mâcher du chewing-gum en même temps, qu’il y a de la place pour le tourisme spatial et l’exploration de l’espace par les entreprises privées pour l’industrie parallèlement à un mouvement plus large pour passer à l’énergie verte. Mais Shatner donne l’impression que c’est en fait la première étape pour que les humains colonisent et polluent l’espace. Et le fait est que Jeff Bezos, Richard Branson et Elon Musk n’investissent PAS leur fortune pour améliorer la vie sur terre. Ils exploitent les ressources de la Terre et partent ensuite dans l’espace. Ce n’est pas la faute de Shatner. Il n’a accepté qu’un tour et il a été clairement ému par l’expérience. Ce n’est pas à lui de défendre, il n’en est pas le visage. De même, je ne pense pas vraiment que le prince William devrait être le visage des initiatives environnementales.

