garce | Zendaya portait des boucles d’oreilles McQueen et toile d’araignée pour le photocall britannique « Spider-man »

Les gens adorent regarder Zendaya et Tom Holland ensemble, à l’écran ou en dehors. C’est l’un des couples les plus mignons du jeune Hollywood et personnellement, j’adore leur ambiance ensemble. Ils se soucient vraiment beaucoup l’un de l’autre. Tom a l’air si fier d’être avec elle. Tom et Zendaya étaient en France la semaine dernière pour le Ballon d’Or, et ils se sont rendus à Londres pour commencer la promotion Spider-Man: No Way Home. Hier, ils ont eu un photocall et j’adore ça.

Notes de mode : Zendaya portait Alexander McQueen. L’ensemble est censé évoquer des toiles d’araignées, non ? Et puis si vous aviez besoin de Zendaya pour mettre un arc dessus, elle portait d’adorables boucles d’oreilles en toile d’araignée. Les boucles d’oreilles sont très cool, même si elles ne sont qu’une nouveauté. Son styliste a dû tellement s’amuser à lui tirer ces pièces.

Zendaya et Tom étaient également au Graham Norton Show ce week-end. Ils ont raconté des histoires mignonnes sur la façon dont Zendaya est très préoccupée par le costume d’araignée de Tom, et ils ont également parlé des différences de taille et c’est adorable.

