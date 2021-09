Garcelle Beauvais n’a pas l’ombre de Lisa Rinna sur RHOBH

in

Récolter ce que vous semez.

Pour Garcelle Beauvais, ses deux saisons sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ont connu beaucoup de hauts et de bas avec ses co-stars. Et maintenant, un récent s’asseoir avec encore et encore une ennemie Lisa rinna devient un combat majeur.

Après que Garcelle a dit à Lisa qu’elle avait l’impression qu’elle ne s’occupait pas d’elle en tant qu’amie, Lisa est prête à donner à Garcelle quelques conseils pour être plus engagé avec leurs amis. Au cours de cet aperçu exclusif de l’épisode de ce soir, diffusé le 7 septembre. Le 22 janvier, Lisa dénonce l’approche de Garcelle vis-à-vis de ses relations lors d’un dîner tendu.

“Garcelle, laisse-moi te poser une vraie question”, commence Lisa. “Vous avez partagé que vous ne vous sentez pas à l’aise dans ce groupe …”

Garcelle précise : “Je n’ai pas dit que je ne me sentais pas à l’aise. J’ai dit que je ne me sentais pas accepté.”

Lisa dit : « OK, vous ne vous êtes pas sentie acceptée. Aimez-vous les femmes à cette table ? »

“Absolument. Certains plus que d’autres”, déclare Garcelle.