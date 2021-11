García Albiol n’est plus maire de Badalona

08/11/2021 à 20h31 CET

Julia Regué / Alex Rebollo

Xavier García Albiol a été expulsé ce lundi de la mairie de Badalona. Le leader populaire, parsemé des ‘Papiers de Pandore’, a remis le bâton de commandement au leader municipal du PSC, Ruben Guijarro. L’opposition, unie pour renverser Albiol après avoir révélé qu’il apparaissait comme le représentant d’un « off shore » au Belize, a promu un nouveau gouvernement minoritaire pour diriger la ville pendant un an et demi, jusqu’aux élections de 2023, date à laquelle ils seront mesuré à nouveau dans les urnes.

Cette fois, il n’y a pas eu de chocs, de négociations « in extremis » ou de coups de maître de dernière minute. La motion de censure est allée de l’avant avec le soutien majoritaire de la cour : les 16 conseillers de l’opposition – le PSC, ont six conseillers ; Guanyem Badalona En Comú, quatre ; CER, trois ; Badalona En Comú Podem, deux; et Junts, un – devant les 11 conseillers du PP.

Albiol a été plébiscité par son équipe gouvernementale et par une petite représentation de la direction du PP catalan au Centre d’affaires international de Badalona (BCIN), un siège loin du centre-ville qui a évité les manifestations dans la rue et l’image d’Albiol sortant de la mairie. Le désormais chef de l’opposition a consacré ses dix minutes à critiquer la manœuvre de l’opposition et à tirer la poitrine d’un bilan de service dans les quartiers les plus défavorisés. Pour lui, le « off shore » n’est rien de plus que « l’excuse » pour le jeter dehors – il défend sa légalité-, « parce qu’il n’y a pas eu un seul jour où ils n’ont pas essayé une motion », une affirmation qui a ensuite été corroborée car la majorité des partis ont sondé que la mairie ne pouvait pas être en charge de « politiques xénophobes et classistes ». «

« Cette motion est basée uniquement et exclusivement, comme cela se passe dans cette ville depuis 2015, sur le ‘tous contre Albiol’, forcé par la classe politique contre la volonté et un sentiment très majoritaire des habitants de Badalona », a insisté , interpellant tous les groupes à se mesurer aux élections de 2023 et s’assurant qu’elles soient validées par les électeurs de gauche et de droite.

Le nouveau propriétaire de la canne, Ruben Guijarro, a voulu aborder précisément le profil de l’électeur ‘albiolista’ en lui rappelant qu’Albiol a eu « une attitude contraire à l’éthique et irrespectueuse & rdquor; lorsque vous répondez à propos du « off shore ». S’engageant à être à la hauteur et proposant un travail politique « transparent », il gouvernera avec tous les groupes sauf Guanyem Badalona en commun et le PP, car les tensions avec les anticapitalistes sont restées, plongés dans une escarmouche qui, bien qu’elle semblait enterrée après avoir laissé la mairie aux mains du PP en mai 2020 en raison de son incapacité à parvenir à des accords, a maintenant de nouveau a émergé empêchant son entrée dans le gouvernement municipal.

Les armes électorales

La majorité de l’opposition a justifié le pas en avant pour faire d’Albiol un mur contre « le racisme, le fascisme et la xénophobie ». De Guanyem, Nora Saint-Sébastien Il a ainsi défendu son vote et a critiqué le PSC pour ne pas être parvenu à un pacte gouvernemental les incluant. « Ne vous y trompez pas, notre seul projet n’est pas de vous expulser, vous n’êtes personne. Vous expulser, c’est expulser de la mairie ce que vous représentez, les comptes cachés dans les paradis fiscaux, le PP, le parti le plus corrompu du L’État, le classisme et le racisme », a glissé sur Albiol.

« Comme je suis antifasciste, aujourd’hui on va licencier Albiol”, s’est-il enquis David Torrents, le seul conseiller municipal de Junts, qui a promis qu’il travaillera pour Guanyem pour entrer au gouvernement municipal. Pour sa part, de Badalona à Comú, Aïda Llaurado, a souligné que Badalona ne méritait pas d’être entre les mains d’un homme politique comme Albiol, impliqué dans un « off shore » et avec une trajectoire marquée par la « démagogie » et l’utilisation de la sécurité comme arme électorale.

Le président de la section locale ERC, Alex Montornès, a confié à Albiol que s’il gouvernait jusqu’à présent ce n’était pas à cause de son mérite, mais à cause du « démérite & rdquor; des partis d’opposition, qui en mai 2020 n’ont pas réussi à s’entendre pour articuler une alternative progressiste après la démission de l’ancien maire du PSC Alex Pasteur.

La séance s’est déroulée sous les applaudissements et les huées, alors que la participation régnait dans l’assistance, interrompue par le président de table, Miguel Jurado, le « gant de fer » d’Albiol, qui a pris le relais après Ramon Riera, qui apparaît également dans le « off shore », a allégué des raisons de santé pour ne pas avoir à jouer ce rôle.