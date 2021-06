García Bragado qualifié pour ses huitièmes Jeux Olympiques

01/06/2021

Jésus Ange Garcia Bragado A 51 ans, il pourra participer à ses huitièmes Jeux Olympiques après avoir obtenu son classement par classement pour Tokyo 2020, une fois la date limite pour le faire passée le 31 mai.

Le marcheur madrilène, qui a été champion du monde du 50 km marche il y a 28 ans, occupe la 52e place au classement mondial de l’épreuve des trois athlètes par pays, une position qui le qualifie pour assister aux Jeux.

Garcia Bragado Il est déjà l’athlète masculin avec le plus de participations olympiques au monde. Il était à Barcelone’92 (dixième), Atlanta’96 (abandon), Sydney 2000 (douzième), Athènes 2004 (cinquième), Pékin 2008 (quatrième), Londres 2012 (dix-septième) et Rio 2016 (vingtième).

Lors de la récente Coupe d’Europe de Podebrady (R. tchèque), il a remporté la place dans l’équipe espagnole avec un temps de 4h01:40.

“Mon seul souci était de ne pas redescendre de la 60e place du classement et sans laisser mes cheveux dans le trou, sans me faire battre, vu la proximité des Jeux”, a-t-il expliqué à .. Garcia Bragado.

La pandémie de covid-19 a modifié vos plans de préparation. “Je voulais aller à Doha pour avoir chaud, mais ils ont exigé une quarantaine de 14 jours sans quitter l’hôtel et cela ne pouvait pas être le cas, donc je vais chercher les conditions chaudes et humides ici qui sont plus similaires à celles du Japon et travailler, surtout, dans la chambre de chaleur”.