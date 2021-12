García Egea et Martínez-Almeida, positifs au Covid-19

22/12/2021 à 00h23 CET

Le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, et le maire de Madrid et porte-parole du parti, José Luis Martínez-Almeida, ont donné positif dans coronavirus, qui a conduit des membres de la direction populaire à subir des tests PCR qui dans le cas du président, Pablo Casado, il a été négatif.

Le numéro deux du populaire a signalé ce mercredi via Twitter son infection par le Covid-19 et des sources du Parti populaire ont indiqué le protocole suivi par ses confrères, qui selon la formation n’ont pas été en contact étroit de García Egea avec le porter « un masque en tout temps ».

« J’ai été testé positif au Covid et vais passer quelques jours confiné. En famille, tout va bien. Prenez bien soin de vous et prenez des précautions extrêmes », a écrit le secrétaire général du PP.

Martínez Almeida l’a également avancé dans un tweet etDans celui qui indique que ce sera un Noël différent, mais je continuerai à remplir mon obligation depuis chez moi. »

Après un test d’antigène et une PCR, on vient de me confirmer que je suis positif au COVID.

Ce sera un Noël différent, mais je continuerai à remplir mes obligations depuis chez moi.

S’il te plaît prends bien soin de toi.

– José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 21 décembre 2021