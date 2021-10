García et Grandal brillent alors que les White Sox battent Astros 12-6 dans l’ALDS

Deux grandes balançoires de Leury García. Un test de règles dirigé par Yasmani Grandal. Travail de secours solide de Liam Hendriks et compagnie.

Juste au moment où les White Sox de Chicago ont eu de gros problèmes, ils ont trouvé un moyen.

García et Grandal ont réussi un circuit, et la course de base à la limite de Grandal a aidé les White Sox à dominer les Astros de Houston 12-6 dimanche soir pour rester en vie dans leur série AL Division.

Soutenus par une foule bruyante de 40 288 personnes, les champions de l’AL Central ont effacé un déficit de 5-1 lors du premier match éliminatoire à domicile de la franchise en 13 ans, réduisant l’avantage de Houston à 2-1. Tim Anderson a récolté trois autres coups sûrs et Ryan Tepera a commencé une finition stellaire pour l’enclos des releveurs de Chicago après que Dylan Cease et Michael Kopech (1-0) aient eu du mal.

Houston espérait se frayer un chemin vers sa cinquième apparition consécutive dans la série de championnat AL. Les champions d’AL West ont pris un départ rapide derrière Kyle Tucker, mais ils n’ont pas réussi à enregistrer un coup sûr au cours des cinq dernières manches.

« Je pense que nous avons fait une déclaration », a déclaré Grandal.

Le match 4 de la série au meilleur des cinq est prévu lundi après-midi, mais les prévisions annoncent de la pluie.

Les Astros testés en séries éliminatoires sont arrivés à Chicago après une paire de victoires impressionnantes à domicile, puis ont pris une avance de 5-1 dans le troisième match. courir le circuit de Kopech dans le troisième.

Le départ rapide de Houston a fait taire la foule qui agitait la serviette, mais elle s’est à nouveau accélérée dans la moitié inférieure du troisième.

Après que le tir de deux points de Grandal juste au-dessus du mur à gauche ait porté le score à 5-3, Yoán Moncada et Gavin Sheets ont réussi un simple à deux retraits. Leury García a ensuite regardé deux ballons de Luis Garcia avant que le manager des Astros Dusty Baker ne remplace son lanceur partant par Yimi García (0-1).

Le mouvement s’est retourné contre les Astros. Leury García, coté à 5 pieds 8 pouces et 190 livres, a conduit un lancer de 3-1 de Yimi García profondément au centre pour un circuit de 436 pieds.

Le match était à égalité à 6 lorsque les White Sox sont allés de l’avant pour rester avec trois points dans le quatrième – mis en évidence par une course mémorable de Grandal qui a irrité Baker et les Astros.

Après le bris d’égalité des coureurs RBI de José Abreu sur les corners sans aucun retrait, Grandal a d’abord frappé un videur à Yuli Gurriel. Gurriel a essayé de rentrer à la maison, mais son lancer est tombé sur Grandal alors que le receveur vétéran sprintait le long de la ligne dans l’herbe du champ intérieur.

Luis Robert a marqué, éliminant l’arbitre Tom Hallion dans le processus, et Gurriel a été accusé d’une erreur. Les Astros ont fait pression pour un appel d’interférence sur Grandal, mais les arbitres se sont recroquevillés et ont laissé le jeu en place.

Baker a ensuite eu une longue dispute avec Hallion avant de retourner à l’abri.

« Je commence à courir et tout d’un coup, il me lance le ballon directement », a déclaré Grandal. « Je n’ai pas vraiment pensé à ce qui se passait dans l’assiette. »

Eloy Jiménez a plafonné le grand quatrième avec son deuxième simple RBI, et les White Sox l’ont mis de côté avec trois autres points au huitième. Leury García a doublé dans Andrew Vaughn et a marqué sur le simple d’Anderson.

L’attaque de 16 coups sûrs pour Chicago a éclipsé le soulagement stellaire de Ryan Tepera, Aaron Bummer, Craig Kimbrel et Hendriks. Tepera a travaillé deux manches avant que Bummer n’obtienne cinq retraits. Kimbrel a obtenu le dernier de la huitième avant que Hendriks ne termine.

Anderson a 16 coups sûrs en six matchs éliminatoires en carrière, le plus grand nombre de joueurs en six matchs en séries éliminatoires.

SUIVANT

Carlos Rodón entame le quatrième match des White Sox. Rodón a présenté une fiche de 13-5 avec une MPM de 2,37 en 24 départs cette année, mais il a été limité dans le dernier droit en raison de douleurs aux épaules et de fatigue. Les Astros débuteront José Urquidy, qui avait une fiche de 8-3 avec une MPM de 3,62 en 20 départs.