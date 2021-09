García et Rahm perdent leurs derniers matchs et les États-Unis remportent la Ryder Cup

27/09/2021 à 00h57 CEST

Les Espagnoles Sergio Garcia et Jon Rahm n’ont pas remporté leurs deux matchs individuels lors de la dernière journée de la Ryder Cup, la compétition biennale entre les États-Unis et l’Europe, qui s’est déroulée cette semaine sur les rives du lac Michigan et Il s’est conclu par la victoire de l’équipe américaine par 19 à 9.

“Il y a eu de très bons moments avec Jon et malheureusement il n’y a pas eu assez de bons moments de toute l’équipe. Les garçons ont tout donné et vous ne pouvez pas demander plus », a déclaré Sergio García à Efe., après avoir perdu son match individuel contre l’Américain Bryson Dechambeau par trois trous avec deux à jouer (3 et 2).

« Il faut l’accepter. Ils ont mieux joué que nous et nous devons nous préparer à avoir de bonnes chances de récupérer la Coupe dans deux ans”García a parlé à Efe de la prochaine édition à Rome en 2023, qui a revalidé cette semaine le record de 25 victoires et 28,5 points dans l’histoire de la Ryder Cup.

“Les spectateurs sont les mêmes personnes qui nous voient chaque semaine sur le PGA Tour et les gens qui nous soutiennent. Ils doivent soutenir leur équipe et la vérité est qu’il y a toujours des sentiments incroyables chez Ryder. Je pense que ça s’est joué à un très bon niveau et avec une très bonne ambiance“, a déclaré le golfeur de Castellón à propos de la grande majorité des spectateurs américains en raison des restrictions de voyage imposées par Covid.

En effet, le golfeur de 41 ans, vainqueur du Masters 2017, a reçu le nouveau Nicklaus-Jacklin Award d’AON., avec laquelle les légendes du golf Jack Nicklaus et Tony Jacklin et d’autres anciens capitaines des équipes des États-Unis et d’Europe reconnaissent l’esprit sportif, le travail d’équipe et les résultats du vétéran de la Ryder Cup Sergio Garcia.

« De notre côté, il y a quatre ou cinq jeunes qui commencent à faire de bonnes choses et nous espérons qu’ils atteindront le sommet sous peu. Toutes les équipes ont besoin de sang neuf et il est important que nous puissions obtenir ces types de joueurs“Garcia a expliqué la nouvelle génération de golfeurs américains parmi les meilleurs au monde qui ont contribué à la victoire écrasante de son équipe.

Côté européen il s’est clairement fait remarquer cette semaine le Biscayen Jon Rahm, qui a récolté 3,5 des 8 points en Europe, dont trois en compagnie de García et demi par un match nul avec l’Anglais Tyrrell Hatton lors des matches de double vendredi et samedi.

“Ce fut une excellente semaine avec les trois matchs avec Sergio et le match avec Hatton. Aujourd’hui, Scottie est Scottie. Il a réussi cinq birdies dans les six premiers et je n’ai pas pu profiter des options que j’ai eues. Cela a fait la différence”, a-t-il déclaré à Efe Jon Rahm, qui a perdu son match en simple contre Scottie Scheffler (4 et 3).

“C’est un travail d’équipe et j’ai tout donné. C’est dommage que nous ne soyons pas à la hauteur”, a déclaré à . le numéro un mondial et joueur européen qui a obtenu le plus de points pour son équipe. “Sergio est entré dans l’histoire et j’ai pu ajouter trois points à ceux qu’il avait déjà”, a ajouté Rahm.“C’est quelque chose d’incroyable ce qu’il a fait et à quel point nous avons eu. Espérons que dans deux ans à Rome, nous pourrons répéter. Les Américains ont très bien joué cette semaine. Ce que vous devez faire pour les battre : mieux jouer. Il y a des moments où les choses tournent comme en 2018 et il y a des moments où elles tournent comme maintenant », a déclaré Jon Rahm à la fin de sa deuxième Ryder Cup et en préparation de l’édition 2023 à Rome.

La victoire des États-Unis, arrivés à la dernière journée avec une avance de 11-5, s’est confirmée à l’issue du cinquième des 12 matches de dimanche., dans lequel le nul de Colin Morikawa a fourni le demi-point dont les Américains avaient besoin pour atteindre 14,5 pour prendre possession de la Ryder Cup aux Européens, vainqueurs de l’édition 2018 à Paris.

Dans les autres matches de simple dimanche, le Norvégien Rory McIlroy a battu Xander Schauffele (3 et 2), l’Irlandais Shane Lowry a perdu contre Patrick Cantlay (4 et 2), l’Anglais Paul Casey a perdu contre Dustin Johnson (1 ci-dessous), l’Autrichien Bernd Wiesberger a perdu face à Brooks Koepka (2 et 1), l’Anglais Ian Poulter a battu Tony Finau (3 et 2), l’Anglais Terryll Hatton est tombé face à Justin Thomas (4 et 3), l’Anglais Lee Westwood a battu Harris English (1 d’avance), l’Anglais Tommy Fleetwood et Jordan Spieth ont égalisé leur match, et l’Anglais Matt Fitzpatrick a perdu contre Daniel Berger (1 down).

L’écart de neuf points (19 à 9) de l’équipe américaine dépasse de deux points le résultat favorable pour l’Europe du Golf National à Paris en 2018 de 17,5 à 10,5. Cette victoire écrasante des États-Unis ressemble à la revanche de l’équipe européenne en 2004, à Oakland Hils, Michigan, et en 2006 au Club of Ireland, tous deux par 18,5 à 10,5. Et annonce le début d’une ère pour les États-Unis en Ryder Cup.