García et Rahm sombrent dans les Coupes du monde; Koepka, nouveau chef

American Brooks Koepka est devenu le nouveau leader provisoire du championnat WGC-Workday, PGA Tour, lorsque vous terminez le deuxième tour avec un record de 66 coups (-6) qui lui ont permis d’ajouter 133 (-11).

Ses compatriotes Billy Horschel et Collin Morikawa avec l’Australien Cameron Smith ont partagé la deuxième place en ajoutant 134 (-10) après avoir distribué des cartes de 67 (-5), 64 (-8) et 66 (-6), respectivement.

Koepka, 30 ans à la recherche de son deuxième titre sur le PGA Tour en 2021 après avoir remporté le Waste Management Phoenix Open, le 7 février, c’était parfait tout au long du parcours jusqu’au dernier trou, par 4 de 18 fait un bogey, après avoir fait sept birdies.« Je me sentais très à l’aise avec la façon dont il frappait le ballon et aussi avec sa performance sur le fairway et sur le green. »A commenté Koepka. « Maintenant, il faut continuer avec la même force tout au long du week-end pour se battre pour le titre. »

Morikawa est devenu le golfeur Quel meilleur bilan il a eu pendant la journée quand il a signé une carte de 64 coups après avoir fait neuf birdies et bogey sur le para-3 au 14e trou qui allait lui coûter de partager la tête.

Mais il apparaît comme un prétendant à se battre pour le titre ce week-end au Concession Golf Club de Bradenton, en Floride.

Tandis que Le mexicain Abraham Ancer est le meilleur latino-américain en livrant une carte signée de 66 coups (-6) et avancé de 15 places pour partager le dixième avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen.

Ancer, qui au premier tour a délivré une carte de 71 coups (-1), avait cette fois une constance dans ses longs coups qui lui permettait de bien se positionner sur le green puis d’être agressif.

Le golfeur mexicain a atteint la normale 5 du trou 17 avec sept birdies et trois bogeys Et là, il a eu sa meilleure inspiration de la journée pour obtenir un aigle, ce qui l’a mis dans le groupe des favoris pour se battre pour le titre.

Le Colombien Sebastián Muñoz a terminé la tournée avec une paire de 72 coups et a ajouté 141 (-3) pour se placer la vingtième place, qu’il partage avec le Chilien Joaquín Niemann et l’Espagnol Sergio García.

Niemman a également réalisé la paire de 72 coups, tandis que Garcia a livré une carte signée de 74 (+2).

L’Espagnol Jon Rahm a coulé après avoir perdu 36 places au classement provisoire après avoir enregistré 76 hits (+6) et ajouté 144 (pair).

Rahm, ouiDeuxième au classement mondial, il a partagé la 43e place avec cinq autres golfeurs après avoir réussi quatre birdies, un double bogey et six bogeys, y compris les quatre derniers qui étaient consécutifs du trou 14 au trou 17, dans ce qui a été l’un des pires parcours qu’il ait pris lors des récents tournois du PGA Tour.

Le joueur espagnol n’avait pas le contrôle de ses coups, tant que le putt sur le green et ses chances de se battre pour le titre sont déjà minces.

Le Mexicain Carlos Ortiz (72, pair) a ajouté 145 (+1) et a laissé tomber cinq places pour rester à 49 qu’il partageait avec quatre autres joueurs.

L’Espagnol Rafael Cabrera a eu une légère amélioration par rapport au premier tour, mais il se situe 59 au classement provisoire avec la somme de 147 coups (+3).