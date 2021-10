García-Heredia et Pigem caressent le leadership dans l’Empordà Challenge

L’Asturien Alfredo Garcia-Heredia et catalane Carlos Pigem ont commencé leur voyage dans le Défi Empordà avec un excellent tour de 5 sous le par, se plaçant à un seul coup d’un cinq de tête composé de deux Français, Julien Brun et Ugo Coussaud, deux Sud-Africains, JC Ritchie et Jacques Blaaw, et un Écossais, Craig Howie.

Parmi ceux qui sont venus jouer dès le matin, alors que le froid se faisait sentir, la régularité d’Alfredo García-Heredia s’est imposée, aussi satisfait de sa prestation que de l’état du terrain : « J’ai très bien joué. . Le parcours est en très bon état. Si vous jouez bien, vous pouvez en faire peu, mais si vous jouez mal, vous aurez de mauvais résultats. Heureusement, j’ai bien joué et aujourd’hui était une bonne journée. Cela a été un tour sans bogeys et quand on ne fait aucun bogey, le jeu est solide, il est en place. Tout en général a très bien fonctionné, jeu long, jeu court, le drive, le putt a été très bon… Je le soulignerais comme un tour très solide, très régulier ».

Dans l’après-midi, un autre Espagnol, Carlos Pigem, a brillé, qui est même devenu co-leader en l’absence de trois trous. Peut-être à cause du fait qu’il s’est désengagé de la tête avec un bogey sur 16, il n’était pas entièrement satisfait : « Les sensations n’ont pas été aussi bonnes que le montre le résultat. Avec le jeu long, je ne me suis pas senti particulièrement bien. Mais j’ai eu une très bonne attitude. Commencer avec deux birdies aide toujours, puis j’ai pu en faire deux de plus sur 8 et 9. Ensuite, j’ai continué à me battre au tour et sur 16, j’ai frappé un mauvais coup et j’ai eu un bogey. En tout cas, je suis très content du tour d’aujourd’hui. Alors bon, pour essayer de récupérer un peu les sensations et voir si demain je ferai un peu mieux ».

Concernant le parcours, il reconnaît avoir un lien particulier avec l’Empordà Golf : « C’est vrai que sur ce parcours j’ai de très bons souvenirs car de très belles choses se sont passées : nous étions champions d’Espagne et en février j’ai fait un tour de moins 7 De plus, dans le Dans le premier tournoi du circuit catalan, j’ai fait un trou d’un coup à 11 et dans l’inter-territorial, en finale contre Madrid, j’ai répété un trou d’un coup à 11 avec le drapeau long sur le droit. J’aime beaucoup le terrain, qui est en très bon état. On peut dire qu’il est fermé depuis deux semaines, les greens sont très bons, bien qu’un peu mous ».

Parmi le groupe sélect des leaders, le Français Julien Brun, actuellement classé sixième au classement Challenge Tour, et l’Ecossais Craig Howie, qui occupe la 16e place du même classement, se démarquent.

Les Catalans Eduard Rousaud et Emilio Cuartero et l’Aragonais Jorge Maicas sont également partis sur de très bonnes bases, qui avec un tour de 68, 3 sous la normale, ont les premières positions en vue.

Ce vendredi aura lieu la deuxième manche de l’Empordà Challenge, qui définira la coupe dans le classement. Sur les 108 professionnels qui ont débuté le tournoi, il ne restera que les 60 premiers classés et ex aequo.