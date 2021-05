García partage la tête avec Spieth dans le Charles Schwab Challenge

28/05/2021 à 07:19 CEST

L’Espagnol Sergio Garcia et l’Américain Jordan Spieth a signé une carte de pointage de 63 coups (-7) à l’issue du premier tour de la Tournoi Charles Schwab Challenge, du PGA Tour, qui se tient au Colonial Club, à Forth Worth (Texas, USA) et ils ont été placés avec un avantage de deux coups. Garcia, qui avait déjà remporté le tournoi lors de l’édition 2001, son premier titre du PGA Tour sur les 11 qu’il possède, était parfait avec un aigle, celui réalisé sur la normale 5 du onzième trou, en plus de faire cinq birdies. Il aurait pu obtenir un autre birdie sur le dernier trou quand il a pris un tir de moins de cinq mètres et que la balle est passée par-dessus le bord de la coupe, mais n’a pas atterri dans le trou.

Garcia a égalé les 63 derniers qu’il avait à Colonial lorsqu’il a remporté sa première victoire sur le PGA Tour il y a 20 ans à l’âge de 21 ans. Mais le golfeur espagnol avait déjà brillé avec l’aigle qui atteignait 567 mètres, où il a tiré d’un bunker à côté de le green sur le plus long trou du parcours. “C’était assez venteux. Il y avait des rafales, donc ce n’était pas facile de lancer certains des bâtons”, a déclaré Garcia. “Il y a eu des trous difficiles, mais j’ai pu obtenir de très bons coups sur ces trous, et quelques hauts et bas quand j’en avais besoin.” Spieth, qui a également remporté le tournoi, a également eu une journée de birdies après avoir fait sept et terminé parfait, sans le vent l’a empêché de jouer son meilleur match comme l’a fait Garcia.

Les Américains Jason Kokrak et Eric Compton ont partagé la troisième place avec un record de 64 coups (-6), tandis que leur compatriote Kramer Hickok et Brandt Snedeker ainsi que le Canadien Adam Hadwin ont terminé cinquième. Compton, 41 ans, le double récipiendaire d’une transplantation cardiaque qui est entré sur le terrain avec une exemption du sponsor, a joué sans bogey après des birdies lors des deux premiers trous de sa deuxième sortie sur le PGA Tour cette année. Échec de la coupe sur la Honda Classic.

Le colombien Sebastian Muñoz s’est démarqué avec un record de 67 coups (-3) pour arriver en tête d’une liste de six joueurs qui se sont classés huitièmes et meilleur golfeur latino-américain. Muñoz, bien qu’il ait commencé avec un bogey au cinquième trou, a ensuite trouvé son meilleur rythme de jeu et a obtenu quatre birdies dans la seconde moitié du tour. Son compatriote Camilo Villegas a terminé avec un record de 69 coups (-1), le même que le jeune Chilien Joaquín Niemann devait partager la vingt-quatrième place avec 15 autres joueurs. Les Mexicains Carlos Ortiz et Abraham Ancer ainsi que l’Argentin Emiliano Grillo ont signé une carte de 70 coups (même) qui les a mis à la quarantième place avec 14 autres golfeurs. Le Vénézuélien Jhonattan Vegas et l’Espagnol Rafael Cabrera n’ont pas eu leur meilleure inspiration et ont terminé avec 73 coups (+3) pour redescendre à la 87e place du classement provisoire, le même qu’occupait le légendaire américain Phil Mickelson, 50 ans, qui dimanche dernier a marqué l’histoire en étant le plus âgé à remporter un majeur après avoir remporté le championnat PGA. Mickelson, le champion colonial 2000 et 2008, a raté neuf des 14 fairways, certains avec des fers sur le tee, sans beaucoup d’options sur le green, dans une ronde de départ difficile qui a suivi des jours épuisants sur le plan émotionnel. Mieux a été le tenant du titre du Colonial, l’Américain Daniel Berger qui a inscrit 68 coups (-2), qui espère surmonter la coupure demain, vendredi.