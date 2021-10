García Plaza accuse contre l’arbitrage de son expulsion

31/10/2021 à 17:54 CET

L’entraîneur de Majorque, Place Luis García, a déclaré après un match nul avec Cadix au Nuevo Mirandilla qu’il avait été expulsé pour avoir fait un commentaire à son assistant et qu’il n’était pas adressé à l’arbitre, Valentín Pizarro Gómez, pour lequel il s’est plaint de ne plus pouvoir désormais « parler ».

« Je n’ai rien dit (à l’arbitre). J’ai dit à voix basse à mon second : ‘il n’en siffle pas’, et ça n’a pas été sur un ton désobligeant. Et il va m’expulser. pouvoir parler… »García Plaza a déploré lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur de Majorque a déclaré que le fait qu’ils aient été à égalité dans le temps additionnel dans un match qu’ils avaient gagné « n’a aucune explication ».

« C’est incroyable de perdre des points comme ça. », a reconnu l’entraîneur madrilène, qui n’a pas caché qu’il est « frustrant » de perdre des points dans les dernières minutes en « cinq matchs », comme cela est arrivé à l’équipe des Baléares.

García Plaza a indiqué qu’il espère qu’ils n’auront pas à « manquer » ces points à la fin et a réitéré que « l’image » de son équipe est « brutale », mais a souligné qu’ils ont trois nuls qui « devraient être des victoires ».

Il a également défendu qu’ils avaient été « supérieurs » à Cadix dans « la création, les arrivées, le contrôle …, dans tous les aspects du jeu », il a donc souligné qu’il était « inexplicable » de commettre une pénalité pour « manque d’attention » , comme celui qui a donné le match nul à Cadix à la 93e minute.