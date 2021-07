García, satisfait après qu’un embouteillage ait compromis son heure de départ

Ce fut la première réflexion qu’il fit Sergio Garcia après avoir délivré sa carte de 68 coups, deux sous le par. « Oui, c’était un bon tour. Très content et visiblement très content de la fin. Encore plus heureux après le début de la matinée, où en raison de la circulation épouvantable, même si j’ai quitté la maison avec beaucoup de temps, j’ai eu besoin d’un peu d’aide de deux très gentils policiers anglais pour me rendre ici en seulement 35-40 minutes pour mon heure de départ alors que j’aime normalement être environ une heure et demie avant l’heure de départ. Je ne sais pas, nous sommes coincés. Nous ne pouvions pas bouger, et heureusement, la police nous a un peu aidés et nous avons pu arriver à temps. J’ai pu m’échauffer très vite, mais bon, car j’ai bien joué ! ».

L’évaluation de Borriol de sa carte était la suivante : « La vérité est que je suis ravi de la qualité du résultat. Evidemment le parcours a été joué un peu plus doux à cause de la pluie ces derniers jours, mais c’était une journée assez venteuse… Il y avait beaucoup de trous difficiles, où il fallait frapper de très bons coups et de bons longs fers jusqu’au green. Je suis ravi de pouvoir terminer birdie-birdie et deux sous dans la journée.

Sergio a souligné qu’il était important, pour le reste de la semaine, d’avoir un bon début d’Open : « C’est toujours bon. Cela ne veut pas dire que ce sera juste votre semaine, mais évidemment si vous commencez bien, cela vous donne un peu plus de confiance et d’une certaine manière cela vous libère un peu. Je pense que j’ai réussi de très bons coups et j’ai aussi fait de bons putts ici et là. En général c’était une bonne journée, solide, et j’espère continuer dans cette veine pour le reste de la semaine », a-t-il conclu.