garçon afghan de 5 ans est mort par la fenêtre d’un hôtel de Sheffield quelques jours après avoir fui les talibans | Royaume-Uni | Nouvelles

L’enfant de cinq ans et sa famille sont arrivés au Royaume-Uni après avoir fui le conflit en Afghanistan grâce aux prises de contrôle des talibans, quelques jours seulement avant l’accident.

L’enfant est mort d’une fenêtre d’hôtel à l’OYO Sheffield Metropolitan Hotel dans le South Yorkshire.

Il aurait plongé du neuvième étage de l’immeuble, vers 14 h 30 hier, lors d’un incident qui n’est pas qualifié de suspect.

L’establishment du South Yorkshire a été la base des héros afghans et de leurs proches qui ont travaillé aux côtés de l’armée et des autorités britanniques.

Ceux qui y étaient hébergés s’étaient enfuis au Royaume-Uni alors que les talibans balayaient leur pays, prenant le contrôle alors que l’armée américaine se retirait de la région.

Nommé Mohammed par des invités et des amis, l’enfant aurait été évacué vers le Royaume-Uni pour plus de sécurité avec sa famille plus tôt ce mois-ci alors que l’avancée des talibans commençait.

Avant de déménager, son père travaillait à l’ambassade britannique à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan.

Il est à craindre que l’enfant soit tombé entre l’écart d’un pied et demi qui devient évident lorsque les fenêtres sont ouvertes, ce que les inspecteurs ont découvert sur les lieux hier.

Un résident de l’hôtel qui avait servi comme interprète avec l’armée britannique en Afghanistan pendant deux ans, est arrivé au Royaume-Uni avec sa famille le 27 juillet.

Dans une interview avec le Sun Online, le résident a déclaré que le garçon et sa famille « ne peuvent pas avoir été en Angleterre depuis de nombreuses semaines ».

La police reste sur les lieux et des agents de sécurité vêtus de vestes haute visibilité refoulent les gens à l’entrée principale de l’hôtel.

Des milliers de personnes, comme la famille touchée par cette tragédie, ont été évacuées par des ponts aériens américains et britanniques alors que les résidents afghans cherchent refuge et se réfugient à l’avancée des talibans.

L’hôtel, qui est situé sur la rue Blonk, fait l’objet d’une enquête, la police étant aperçue en train de tester les fenêtres et de mesurer l’écart visible lorsqu’il est complètement ouvert.

Un parking NCP situé à côté de l’hôtel a également été bouclé par la police à la suite de l’incident.

Omar Majeedi, un travailleur humanitaire senior et père de la victime, travaillait dans une capacité de gestion de projet à l’ambassade britannique à Kaboul.

Il était chargé de gérer les migrants afghans de retour dans le pays depuis décembre 2020, avant que la famille ne fuie en Angleterre pour échapper au conflit.

Un ami et ancien collègue de M. Majeedi a déclaré : « J’ai dit au revoir à [the little boy] à l’aéroport. Je l’ai serré dans mes bras” il y a quelques jours à peine, et rapporte qu’il est “choqué” par la nouvelle de la mort du petit garçon.

Il a déclaré: “Quand j’étais à l’aéroport pour dire au revoir à Majeedi, je viens d’embrasser son petit enfant. Je me souviens qu’il faisait des actes enfantins.

“Je ne peux pas comprendre comment cela s’est passé. Je suis choqué”.