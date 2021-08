garçon de 12 ans gagne des milliers d’euros en quelques heures en vendant des images numériques de baleines | La technologie

Un garçon de 12 ans a déjà amassé 338 000 euros rien qu’en vendant des baleines pixelisées pendant ses vacances scolaires.

Vous avez sûrement déjà entendu parler des NFT, des actifs numériques qui représentent des fichiers, des images, des vidéos et pratiquement tout élément numérique compris comme une forme d’art qui sont achetés et vendus en ligne via un réseau de crypto-monnaie et agissent comme un certificat qui dicte la propriété numérique. Des détails tels que l’identité du propriétaire sont stockés dans une sorte de grand livre numérique blockchain.

Si vous pensiez que c’était une bulle et qu’elle allait se terminer, vous vous trompez, car maintenant un garçon de 12 ans vivant à Londres a gagné 338 000 € en été pendant les vacances scolaires simplement pour vendre des baleines pixélisées de différentes couleurs et formes.

Cette histoire, qui a été recueillie dans des médias britanniques tels que Mirror, dit que Benyamin ahmed, un garçon de 12 ans vivant dans le nord de Londres a vendu ces œuvres de baleines pixélisées en tant que « jetons non fongibles » en créant des milliers d’entre elles.

Plus précisément, cette collection de baleines pixélisées s’appelle Baleines étranges et représente 3 350 baleines dans le plus pur style Minecraft, chacune avec des caractéristiques différentes, et qui a déjà généré pas moins de 135 000 € dans la monnaie numérique Ethereum.

C’est grâce à cette monnaie que les acheteurs peuvent payer les différents NFT et c’est la manière dont ce jeune homme stocke désormais une énorme fortune qui pourra la transformer en argent en cours à travers les différentes pages d’échange.

Cependant, le jeune homme code depuis l’âge de 5 ans et s’intéressait déjà aux NFT au début de cette année lorsqu’ils ont commencé à devenir populaires, et à partir de ce moment il a commencé à travailler sur sa propre collection de baleines pixelisées.

Comme le souligne The Telegraph : « Je ne suis pas un artiste naturel, mais j’ai regardé des vidéos YouTube et j’ai découvert très rapidement comment dessiner des baleines sous forme de pixels. Il m’a fallu quelques semaines pour créer les images et divers accessoires puis je les ai inclus dans mon programme qui m’a aidé à configurer la rareté des différentes fonctionnalités, rendant certaines plus à collectionner que d’autres ».

Votre collection de baleines étranges épuisé en seulement 9 heures après sa mise en vente Il y a des semaines. Mais auparavant, il avait déjà créé une autre collection NFT au début de l’été, et elle se compose de 40 avatars pixelisés appelés Minecraft Yee Haa.

Le jeune homme a amassé quelque 338 000 € dans les deux collections à ce jour et est susceptible de devenir la plus jeune personne à gagner un million de dollars en crypto-monnaie.

Selon son père Imran, “les gens s’étonnent que quelqu’un d’aussi jeune puisse créer quelque chose comme ça et certains ont même pensé qu’il devait s’agir d’un hacker russe se faisant passer pour un enfant et non d’un étudiant de 12 ans”.