Garçon de 13 ans, mortellement abattu lors d’une dispute dans le centre commercial du Maryland; Enfant de 12 ans accusé ⋆ .

Un jeune adolescent a perdu la vie après une fusillade samedi.

Des adolescents étaient dans un centre commercial samedi dans le Maryland lorsque des coups de feu ont retenti. Un jeune de 13 ans est décédé tandis que le tireur de 12 ans a été accusé de meurtre, selon NBC4 Washington.

Il semble que les frictions entre deux groupes d’adolescents aient déclenché les crimes horribles qui ont eu lieu dans un centre commercial Ritchie Station Marketplace à Forestville. dans le comté de Prince George. La police du comté de Prince George a reçu un appel au sujet du centre commercial vers 22 h 15. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont découvert un jeune garçon blessé par balle avec un autre qui avait été poignardé.

King Douglas a été identifiée comme la victime décédée des suites de blessures par balle.

Un résident de DC a été inculpé en tant que mineur de meurtre au premier degré. Son nom n’a pas été dévoilé car il n’a que 12 ans.

Le jeune garçon qui a été poignardé devrait survivre.

“L’enquête préliminaire a révélé que les coups de feu et les coups de couteau résultaient d’un différend entre deux groupes de jeunes dans le centre commercial”, a déclaré la police.

Ils recherchent toujours la personne qui a commis le coup de couteau et exhortent ceux qui ont des informations à tendre la main.

Il ne s’agit là que de l’incident le plus récent d’un mineur arrêté pour une infraction grave. Selon theGrio, il y a quelques semaines à peine, des adolescents de Washington, DC ont été accusés de meurtre.

Deux adolescentes ont été placées en détention après qu’un conducteur d’Uber Eats a été tué lors d’un détournement à Washington, DC Les suspects ont détourné le conducteur avec une arme et peu de temps après ont écrasé la voiture. Une partie de l’incident a été filmée.

Le conducteur a été identifié comme Mohammad Anwar, un immigrant qui vivait à Springfield, en Virginie, selon NBC4 Washington. Anwar travaillait dans le quadrant sud-est de la ville lorsque les filles, âgées de 13 et 15 ans, l’ont approché et ont brandi un pistolet paralysant. Un témoin du détournement de voiture a capturé l’incident sur son téléphone avec appareil photo et les images ont été diffusées par TMZ.

Dans la vidéo, l’homme de 66 ans peut être vu se penchant à la porte d’entrée ouverte de la voiture en criant: «C’est ma voiture!» Un adolescent peut être vu sur le siège du passager avant en train de se diriger vers une autre personne derrière le volant. Les deux peuvent être entendus crier des commandes l’un à l’autre lorsque le moteur démarre et monte en régime.

Mohammad Anwar (via GoFundMe)

Quelques instants plus tard, la voiture file dans la rue avec Anwar qui traîne et la porte claque dans un poteau lumineux. La caméra suit la voiture alors qu’elle tourne le coin et hors de vue, suivie par le bruit des freins crissement et une forte collision.

Alors que le spectateur se précipite sur les lieux, la berline est vue retournée sur le côté. Peu de temps après, les filles sortent de la fenêtre de la voiture alors que le spectateur du tournage a dit: «Ils ont volé la voiture!» Anwar a reçu des blessures potentiellement mortelles à la suite de l’accident et a été emmené à l’hôpital où il serait déclaré mort.

Bien que l’identité des suspects ne puisse être divulguée parce qu’ils sont mineurs, il a été confirmé par le département de la police métropolitaine que l’un est un jeune de 13 ans de Washington, DC et l’autre de 15 ans de Fort Washington, dans le Maryland. NBC News a rapporté qu’ils avaient été accusés de meurtre et de détournement de voiture à main armée.

Rapports supplémentaires par Matthew Allen

