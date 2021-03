Gardaí a fermé Shebeen illégale dans le comté d’Offaly

Gardaí a fermé un shebeen illégal à Offally et saisi une quantité importante d’alcool dans les locaux à la suite d’une perquisition le jeudi 18 mars.

La prémisse a été jugée contraire à la législation sur les permis d’alcool à l’appui des mesures de niveau 5 actuellement en place.

Au cours de la recherche d’aujourd’hui, Gardaí a trouvé une quantité substantielle d’alcool, dont 6 barils de bière, ainsi qu’un certain nombre de personnes buvant de l’alcool sur place.

Tous ceux qui ont été trouvés sur les lieux de la fouille ont reçu des avis de pénalité fixe pour avoir enfreint les règlements.

Une déclaration de la Garda a déclaré:

«Dans le cadre de l’opération Navigation, Gardaí à Offaly a perquisitionné un local privé à Edenderry plus tôt dans la journée, jeudi 18 mars 2021, à la suite de violations présumées de la législation sur les permis d’alcool à l’appui des mesures de santé publique actuelles.

« La Gardaí a assisté et localisé un certain nombre de personnes dans les locaux consommant de l’alcool. Ces personnes recevront toutes des avis de pénalité fixe pour une infraction présumée à la règle 4 de la loi sur la santé, 1947 Règlements – Restriction à la circulation des personnes.

«Une quantité importante d’alcool, dont 6 fûts de bière, a été saisie au cours de l’opération.

«Les enquêtes sont en cours et un dossier sera maintenant préparé pour le directeur des poursuites pénales.

« La pandémie COVID-19 reste une crise de santé publique et An Garda Síochána continue d’appeler tous les citoyens à se conformer aux directives et règlements de santé publique afin de sauver des vies. »