Gardaí hospitalisé après avoir reçu des «  coups de poing, coups de pied et crachats  »

Cinq Gardaí ont été hospitalisés mercredi soir après avoir été «frappés à coups de poing, de pied et de crachats» lors d’un incident à Co Laois.

Les services d’urgence ont fait face à de multiples incidents dans la région de Portlaoise, Gardaí « agressé » lors de deux appels séparés.

Quatre membres de la force ont été amenés à A&E pour leurs blessures et un autre officier a été gardé pendant la nuit pour traitement.

De multiples arrestations ont eu lieu dans la nuit et des comparutions au tribunal suivront.

Un porte-parole de la Garda a déclaré:

«Du jour au lendemain, nos collègues de Portlaoise ont été confrontés à un certain nombre d’incidents impliquant des individus agissant de manière agressive et violente envers les services ambulanciers et Gardaí.