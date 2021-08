Garden Story est une aventure mignonne de pixels d’action pour les fans de Zelda

Illustration : Picogramme

Lorsque j’ai regardé pour la première fois la bande-annonce de Garden Story, je me suis souvenu de l’un de mes jeux Game Boy Advance préférés de mon enfance. Je n’avais pas beaucoup d’argent quand j’étais enfant, alors je me tenais au stand de démonstration de GameStop et jouais à The Legend of Zelda: The Minish Cap pendant des heures. Je voulais que Garden Story ressemble aux aventures en forêt que j’avais à l’époque. Il a rempli cette promesse et a offert beaucoup plus.

Garden Story est un jeu d’action dans lequel vous incarnez un raisin nommé Concord et résolvez des énigmes en 2D. Il n’essaie pas trop d’expliquer pourquoi certains résidents étaient des grenouilles, certains étaient des fruits et d’autres étaient des champignons. Ils vivaient tous dans le Bosquet et prenaient soin les uns des autres à leur manière, d’autant plus qu’ils étaient menacés par les monstres affiliés à la Pourriture.

J’ai été charmé par la musique fantaisiste des chiptunes, l’interface unique et la façon dont l’herbe se séparait légèrement lorsque Concord entrait dedans. Concord est le tuteur choisi, mais les villageois les traitent avec douceur, comme s’il s’agissait d’un enfant. Il y a beaucoup de prise en main et de soins par la plupart de la communauté.

Cependant, Garden Story est en proie au même problème que les autres jeux d’action indépendants. Le jeu repose sur l’expérimentation plus qu’une introduction didactique adéquate. Il m’a fallu trois jours pour apprendre à soigner et cinq jours pour apprendre à ouvrir la boîte aux lettres (on l’attaque avec une arme). C’est génial si vous ne voulez pas que les jeux vous tiennent par la main à travers les mécanismes, mais je suis un joueur très impatient. Je veux juste qu’on me dise que les marteaux sont capables de nettoyer les débris pour que je puisse continuer mon petit bonhomme de chemin.

Je n’ai pas le temps de faire mille erreurs jusqu’à ce que je trouve la bonne réponse. Une fois, j’ai vu des tâches sur le tableau d’affichage qui auraient pu être un peu pénibles. Je ne voulais pas partir à la chasse aux monstres Rot. Je voulais passer au prochain segment de mon aventure héroïque. Alors j’ai tout simplement abandonné et je me suis endormi. Je n’étais pas préparé à ce qui allait se passer ensuite.

Mon résumé quotidien me disait que ne pas vaincre les ennemis signifiait que les villageois avaient trop peur de travailler et que les fissures des appartements devenaient plus graves. J’étais horrifié. La communauté comptait sur moi pour accomplir ces tâches, et leur vie fragile était pire parce que j’ai décidé de lui téléphoner. Le jeu ne m’a pas explicitement reproché d’avoir fait de mauvais choix. Au lieu de cela, Garden Story s’appuie sur le sens de la responsabilité sociale du joueur. Cela ressemble à un pari créatif car il n’y a en fait pas grand-chose qui m’empêche d’ignorer toutes mes tâches une fois que j’ai atteint la section suivante du contenu de l’histoire. Et si j’étais obligé de terminer chaque tâche ? Ensuite, j’ai peut-être commencé à ressentir du ressentiment envers le Grove. Au lieu de cela, on m’a donné l’opportunité de décider si la liste des tâches valait la peine de mon temps.

Une fois que j’ai avancé l’intrigue principale, j’ai été surpris de la difficulté du premier boss. Encore une fois, des conseils auraient probablement été utiles si Garden Story avait souligné son mode d’invincibilité (ce que je recommande fortement), mais je l’ai compris après être mort au rat de bibliothèque environ quatre fois. Une fois que j’ai conquis le boss et que je l’ai soulagé de son trésor, j’ai immédiatement été récompensé par l’accès au magnifique village sur le thème de l’été. C’était si joli que j’avais presque raté le fait que l’interface printanière avait également changé pour correspondre à la plage estivale.

Les visuels de Garden Story sont si réfléchis, mais organiques. Il n’attire pas l’attention sur ses meilleurs éléments. Le jeu se contente de laisser le joueur découvrir lui-même chaque secret. C’est par accident que j’ai découvert que les fleurs roses s’ouvraient et se refermaient après avoir été frappées. Encore une fois : idéal pour les explorateurs et pas si génial pour les joueurs qui veulent apprendre immédiatement à effectuer des actions de jeu de base.

Je me suis aussi beaucoup perdu. Je suis généralement affreux à prêter attention à ce que disent les personnages d’arrière-plan, car je pense que je peux toujours obtenir un récapitulatif dans un journal de quête. Pas dans Garden Story. Ses journaux sont dépouillés et ses marqueurs de quête inexistants. Si je désactive un personnage majeur, je dois le rechercher sans but sur la carte. Ou s’ils expliquent comment récupérer des éclats de verre, alors j’avance rapidement dans leurs explications à mes risques et périls. Il n’y a pas de guides ou d’encyclopédies dans le bosquet. Il n’y a que l’expérience de la vie et l’écoute de vos aînés.

Garden Story est une aventure de pixel mignonne qui se sent bien et se joue bien. C’est aussi un fantasme où le bien-être de la communauté n’existe pas indépendamment des tentatives du joueur de minimiser les statistiques de Concord le plus rapidement possible. Cela vous donne toujours la possibilité d’être le fils prodigue, mais cela ne vous permet jamais de simplement vous soustraire aux conséquences de le faire. Ce qui signifie probablement que je jouerai à Garden Story beaucoup, beaucoup plus longtemps que prévu.