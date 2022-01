Garder Joe Judge est un drapeau blanc pour 2022

Les Giants de New York ne voulaient pas développer la réputation d’une franchise qui est une porte tournante pour les entraîneurs-chefs, alors ils ont décidé de garder Joe Judge pour une troisième saison. Dans le processus, ils ont renforcé leur réputation d’employer des doofus.

Judge était une embauche douteuse avec des antécédents limités lorsqu’il a pris les rênes en 2020. Au cours des deux saisons depuis qu’il a 10-23 ans. Ses équipes se sont classées 31e dans une ligue de 32 équipes pour les deux verges gagnées et les points marqués chacune de ces années. Ses défenses n’ont semblé respectables qu’à travers l’objectif fracturé de la NFC East 2020. Ses unités d’équipes spéciales, le domaine d’expertise de Judge, n’ont pas réussi à se classer dans le top 10 en DVOA au cours de ses deux années à la barre.

Il est, sauvagement et inévitablement, mauvais dans ce domaine. Et il est l’entraîneur-chef des Giants pour ce qui ressemble à une saison de plus.

Le juge, malgré une séquence de six défaites consécutives pour terminer la saison et une attaque qui a marqué 9,9 points par match après son congé de la semaine 10, aura une chance de plus de prouver qu’il n’est pas seulement trois ratons laveurs empilés dans un survêtement sur la touche. C’est, selon la plupart des témoignages, une décision terrible.

New York aurait pu puiser dans une solide classe de candidats entraîneurs disponibles pour mener sa dernière tentative de reconstruction. Les Giants auraient pu embaucher l’ancien vainqueur du Super Bowl Doug Pederson comme tir direct à l’avant du rival de la division Eagles. Ou ils auraient pu s’appuyer sur une longue tradition de battre les Patriots en embauchant un gars qui l’a fait trois fois au cours des 13 derniers mois et a embauché le nouveau Brian Flores. Ils auraient pu opter pour un entraîneur adjoint en plein essor avec un curriculum vitae au-delà du « coordinateur des équipes spéciales » et interviewer des gars comme Brian Daboll ou Eric Bieniemy ou Byron Leftwich, qui auraient tous pu aider l’équipe à déterminer s’il restait du jus à extraire. Daniel Jones.

Mais non. Au lieu de cela, New York a choisi de prendre une décision qui n’avait d’égale que la pure stupidité des Jaguars embauchant Urban Meyer et prenant ensuite 10 mois pour le licencier. Ils ont donné à Joe Judge une année trois.

Les Giants parient que le juge peut changer les choses avec un directeur général capable d’opérer à un niveau plus élevé que Dave Gettleman, nouvellement retraité et anciennement désastreux. Il ne sera pas difficile de trouver quelqu’un de mieux :

Mais la présence du juge entrave immédiatement cette recherche. C’était déjà assez grave, les Giants se dirigeaient vers l’intersaison 2022 avec un énorme point d’interrogation au quart-arrière, une infraction lamentable autour de lui et l’une des pires situations de plafond salarial de la ligue. Maintenant, ce nouveau directeur général devra convaincre les vétérans de jouer pour le genre de gars qui s’est fait un cerveau galactique pour devenir un troisième et un quart-arrière à partir de sa propre ligne de quatre mètres.

Judge est le même gars qui aurait perdu le soutien de son vestiaire alors que son équipe implosait sur elle-même comme un gratte-ciel d’allumettes. Un entraîneur qui n’a été contraint de relever que deux défis au cours de ses deux saisons sur la touche et les a perdus tous les deux. Un homme dont les antécédents dans les équipes spéciales l’obligent à prêcher à partir de la bible de la position sur le terrain, même si son attaque et sa défense sont incapables de faire quoi que ce soit avec. Un entraîneur avec si peu de contrôle sur son équipe que ses joueurs ont déclenché une bagarre dès le premier jour d’entraînement sur les pads l’été dernier.

Heureusement, il existe une ligne de joueurs très réels et très légitimes qui souhaitent jouer pour Judge en 2022, même si cela implique une baisse de salaire. Ou, du moins, c’était le scénario huit jours plus tôt lorsque Judge a lancé une diatribe d’après-match de 11 minutes décrivant tous les joueurs qui l’ont appelé pour lui dire à quel point ils manquent de jouer pour lui et à quel point ils veulent jouer pour Joe Judge encore :

Vous savez, des trucs standard d’entraîneur-chef à succès.

Laisser Gettleman prendre sa retraite avant qu’il ne puisse être licencié, mais garder Judge est une déclaration sur la volonté de New York d’adopter un changement significatif ; il n’y en a pas. Les Giants ont juste eu du mal à traverser le genre de saison qui a licencié Ben McAdoo, puis ont regardé ce qui s’est passé après avoir licencié McAdoo, haussé les épaules et donné un coup de pied à la boîte jusqu’en 2023 à la place.

Il s’agit peut-être d’une opération de tanking secrète pour fournir une stratégie de sortie à Jones en 2023, alors qu’il devrait être un agent libre. Peut-être que New York a rêvé à travers le discours du juge « Papa, tu n’as aucune idée de ce dont je suis capable » avec des visions de la sélection de Bryce Young au premier rang en 16 mois. Peut-être que, caché sous des couches de décisions horribles, il y a une logique à tout cela.

Mais la réponse la plus probable est qu’une franchise qui a tourné en rond depuis qu’Eli Manning a perdu sa magie en séries éliminatoires prend simplement la dernière mauvaise décision d’une longue série d’entre elles. Le juge n’a rien fait pour suggérer qu’il peut être un entraîneur-chef à succès de la NFL. Les Giants roulent avec lui de toute façon, car si vous allez toucher le fond, il est utile d’avoir un foret fiable.