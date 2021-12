Garder le combiné et les revenus OTT hors de l’AGR : Telcos

Les opérateurs estiment que puisque le DoT n’a pas défini les activités de télécommunications, il est tout à fait possible que de nombreuses sources de revenus qui peuvent sembler accessoires ou accessoires aux services de télécommunications soient également incluses dans l’AGR.

L’industrie des télécommunications a cherché à affiner davantage la définition des revenus bruts ajustés (AGR) afin d’exclure certaines catégories de flux de revenus qui, selon eux, ne proviennent pas de leur service de télécommunications sous licence. Les revenus de la vente des terminaux, des abonnements OTT, des recettes de capital, des services de publicité mobile, etc. figurent sur cette liste.

L’industrie a également écrit au Département des télécommunications (DoT), demandant instamment que les revenus générés par les services qui ne nécessitent pas de spectre tels que le service filaire, les circuits loués, les frais de bande passante, les frais de port et les frais de partage d’infrastructure, ne soient pas pris en compte pendant le calcul de l’AGR pour payer la redevance d’utilisation du spectre (SUC).

Dans le cadre du plan de relance qu’il a annoncé le 15 septembre, le gouvernement a redéfini l’AGR pour exclure les flux de revenus des opérateurs autres que les services de télécommunications. En conséquence, une nouvelle définition appelée revenu brut applicable (ApGR) est venue. Les opérateurs paient des frais de licence de 8 % de leur AGR et des frais d’utilisation du spectre compris entre 3 et 5 % de leur AGR.

Les revenus d’intérêts provenant des dépôts de garantie remboursables des clients, tels que les locations anticipées, continuent de faire partie de l’ApGR et l’industrie s’est opposée à son inclusion. Dans une lettre adressée au DoT par l’intermédiaire de son organisme industriel, la Cellular Operators Association of India (COAI), les opérateurs de télécommunications ont souligné qu’il n’était pratiquement pas possible de séparer les intérêts générés par de telles activités. De plus, toute évaluation théorique des intérêts sur ces dépôts peut conduire à une autre série de différends à l’avenir.

« La liste des autres revenus qui ont été autorisés à être réduits des revenus bruts pour arriver à ApGR n’est pas de nature exhaustive et de nombreux éléments d’autres revenus ont été exclus qui ne sont en aucune manière liés à la fourniture de services de télécommunications. Ces éléments doivent être exclus en termes clairs afin de se conformer à la décision du Cabinet de l’Union », a écrit le COAI.

Les opérateurs estiment que puisque le DoT n’a pas défini les activités de télécommunications, il est tout à fait possible que de nombreuses sources de revenus qui peuvent sembler accessoires ou accessoires aux services de télécommunications soient également incluses dans l’AGR.

Les opérateurs ont également demandé un changement dans le format de l’AGR, qui est actuellement conçu par cercle/licence. « Cela nécessiterait que l’ensemble des revenus non télécoms, à savoir les intérêts, les dividendes, etc., soient d’abord affectés à ces cercles/licences en fonction des revenus bruts, puis à l’exclusion de ces éléments. Cela signifie un double travail pour arriver à l’ApGR. Au lieu de cela, si un seul revenu brut et ApGR doivent être préparés pour l’entreprise, alors cet ApGR doit être affiché avec le cercle / les licences », a déclaré COAI.

De plus, l’industrie a insisté pour que tous les frais qui sont de nature répercutée, c’est-à-dire payés à d’autres fournisseurs de services de télécommunications, soient autorisés en déduction pour tous les services.

