Garder le spectacle F1 sur la route

La saison se poursuit avec Imola offrant un spectacle mais la Formule 1 reste vulnérable aux effets que le COVID-19 peut encore infliger.

Stefano Domenicali a déclaré à Auto Motor und Sport: «Alors que 2020 consistait à survivre à la crise soudaine, la F1 doit désormais naviguer dans un monde avec de nouvelles règles très complexes.

«La situation cette année est bien plus compliquée qu’en 2020.

«L’année dernière, tout le monde devait d’abord trouver un moyen de surmonter la pandémie et apprendre. Désormais, chaque pays a ses propres règles et conditions. C’est pourquoi nous devons décider au jour le jour et rester flexibles au cas où quelque chose changerait au dernier moment.

Des problèmes surgissent déjà avec l’annulation anticipée du Grand Prix du Canada car les promoteurs ne peuvent pas faire la somme des sommes sans spectateurs.

De plus, les restrictions de voyage strictes du Canada concernant le COVID-19 exigeant une quarantaine de 14 jours à l’entrée dans le pays ne sont pas réalisables pour le cirque ambulant F1. Le Canada devrait accepter environ 2 000 membres du personnel de la F1 arrivant d’Azerbaïdjan et voulant repartir sept jours plus tard.

Des problèmes potentiels lèvent la tête sur la course belge sur le circuit de Spa Francorchamps.

Le directeur commercial du circuit Stijn de Boever a déclaré au journal Algemeen Dagblad,

«Nous organisons tout pour un grand prix normal, mais cela semble difficile. Vraiment très difficile.

L’année dernière, Spa a organisé une «course fantôme» sans spectateurs et il est peu probable que ce soit le cas à nouveau, Boever déclarant que la situation en 2020 «n’était vraiment pas géniale».

Domenicali a frappé dans le mille lorsqu’il a déclaré que la flexibilité était nécessaire pour les changements de dernière minute et que c’est là que le partenaire logistique de la F1, DHL, sera essentiel pour garantir que la F1 continue de courir en 2021.

DHL a 16 ans d’expérience dans le déplacement de voitures, de pneus, de carburant, d’équipement d’équipe, d’hospitalité et d’équipement de diffusion et a récemment renouvelé son contrat avec Liberty Media.

1400 tonnes parcourront 120000 km en 2021, assez pour faire trois fois le tour du monde.

2021 voit 23 destinations sur cinq continents le plus grand nombre de l’histoire du sport, qui comprend le cauchemar logistique de trois triples en-têtes.

Le premier triple-tête a lieu en Europe, avec la Belgique, la Hollande et l’Italie.

Le deuxième triple en-tête avec la Russie, Singapour et le Japon est encore plus difficile sur le plan logistique car des distances beaucoup plus importantes doivent être parcourues.

Pour ajouter à la tâche, le troisième triple titre aux États-Unis, au Mexique et au Brésil implique un kilométrage assez ancien.

Paul Fowler, Global Motorsport Head, DHL Global Forwarding commente: «Un triple en-tête intercontinental, c’est quand la logistique est vraiment mise à l’épreuve. Même pendant la course, avant que le drapeau à damier ne soit agité, l’équipe DHL commence à démonter et à ranger le matériel. »

Les nouvelles courses à Zandvoort, en particulier en Arabie saoudite, ajoutent au mal de tête, le personnel de DHL doit voyager des mois à l’avance pour découvrir les environs inconnus.

On ne saurait trop insister sur l’importance que le personnel de DHL utilise toute son expérience pour s’assurer que la saison peut se dérouler dans des circonstances aussi difficiles.

L’entreprise devra être en mesure de réagir à des situations en évolution rapide qui peuvent impliquer la mise en service de sites de remplacement dans des délais très courts.

À cette fin, les décisions concernant les expéditions de fret peuvent être prises dans les 12 heures et DHL a des positions de conteneurs dans une fenêtre de transport de deux semaines vers n’importe quel circuit dans le monde.

Le personnel des week-ends de course est dans une biosphère logistique travaillant en équipes plus petites, la cargaison étant désinfectée dans la zone de fret avant d’être remise aux équipes.

DHL s’est engagé envers la F1 avec le nouvel accord considéré comme non monétaire, DHL fournissant toute la logistique “ gratuitement ” en échange d’une publicité sur la piste et d’une image de marque proéminente dans la voie des stands.

Liberty Media obtient bien sûr sa livre de chair en facturant le fret aux équipes.

L’association avec la F1 est un élément important du marketing de DHL, comme l’explique Arjan Sissing, responsable mondial du marketing de la marque chez DHL: «Le partenariat nous permet de développer des solutions logistiques spécialisées pour d’autres clients de l’industrie automobile, ce qui contribue également à la croissance de notre cœur de métier». .

Les concurrents de DHL ont été impliqués dans la F1 avec FedEx sponsorisant plusieurs équipes, Benetton (1996-1999), Ferrari (1999-2001), Williams F1 (2002-2006) et McLaren (2007-2008).

UPS, partenaire de l’équipe Ferrari F1 depuis 2013, figure également dans le cadre.

La plus grande menace de DHL provenait de DP World, basé à Dubaï, qui a commencé comme opérateur portuaire mais est devenu une société de logistique à service complet.

DP World est entré dans la mêlée en 2020 avant l’appel d’offres de F1 pour 2021 lorsqu’il est devenu Global Logistics Partner et Title Partner de l’écurie Renault F1.

Faisant écho aux sentiments de DHL, Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et PDG de DP World, a déclaré: «L’un de nos objectifs stratégiques a été de développer des solutions logistiques innovantes pour le secteur automobile. Ce partenariat est une première étape dans l’exploration des moyens de rendre la chaîne d’approvisionnement automobile mondiale plus efficace en réduisant les coûts, en augmentant la vitesse et la transparence et en atténuant l’impact environnemental ».

Après avoir réalisé que DHL devait continuer en tant que partenaire logistique, la société a quitté la F1 et se concentre désormais sur ses parrainages de cricket et de golf.

Alors que le monde émerge, espérons-le, de la pandémie, la F1 et ses fans ne peuvent qu’espérer que DHL continuera à maintenir le spectacle sur la route.

Un article d’opinion de Garry Sloan, auteur de «Dans la voie des stands – F1 exposée», détails sur inthepitlane.com

Copyright © 2020 Garry Sloan