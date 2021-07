Garder les talents les plus brillants de Castilla n’est peut-être pas une mauvaise idée après tout

Le premier match amical de pré-saison a été joué et nous sortons tous de la fureur internationale et du drame de l’été. Cela a été très chargé pour la première équipe (principalement pour les mauvaises raisons, pourrait-on argumenter) ; Zidane est parti, Ancelotti est revenu, Sergio Ramos a rejoint le Paris Saint Germain et Raphael Varane semble prêt à le suivre dans les semaines à venir sans parler de tout le drame hors terrain.

C’est étrange de voir toute cette excitation se produire aux niveaux supérieurs du club par rapport à la sérénité des réserves. En mai, les partisans de Castilla s’attendaient à des départs. Raul a refusé de confirmer son avenir face aux rumeurs selon lesquelles il aurait été approché pour déménager en Allemagne. Plus de quinze jours plus tard, Antonio Blanco a fait écho aux mêmes sentiments alors qu’il était en service en Espagne U-21 et a été rejoint par Marvin Park, Sergio Arribas, Victor Chust et Miguel Gutierrez, qui ont tous fait l’objet de rumeurs de départ. Rien de tout cela n’est particulièrement inhabituel pour les réserves.

La saison dernière, seuls trois joueurs de l’équipe 2019/20 sont revenus jouer pour Castilla. Cette équipe ne contenait que quatre joueurs qui avaient atteint les séries éliminatoires en 2018/19 et ainsi de suite. Ce qui est vraiment étrange à propos de l’été de Castilla jusqu’à présent, c’est qu’aucun mouvement réel n’a eu lieu malgré toutes les raisons de le croire. Les spéculations sur l’avenir de Raul ont plus ou moins disparu et seuls deux départs notables d’Hugo Duro et Diego Altube ont été officialisés malgré tout l’intérêt suscité par les membres clés de l’équipe.

La ligne d’arrivée de la saison idiote ne fait que se profiler à l’horizon. Il y a encore beaucoup de temps pour une surprise et, pour être réaliste, il y en aura probablement au moins une. Néanmoins, le dernier en date du camp de Castilla est que le silence est délibéré, le plan du club étant de conserver le noyau de l’équipe de la saison dernière pour une autre année.

Iván Martín, une source digne de confiance dans le domaine de l’actualité de Castilla, a récemment annoncé que Chust, Arribas, Park, Gutierrez, Gila ainsi que les gardiens Toni Fuidas et Luis Lopez resteraient au club cette année. Lopez peut être considéré comme le favori pour succéder à Altube dans le rôle de réserve étant donné la préférence de Raul pour Fuidas la saison dernière (15 départs contre sept pour Lopez), les quatre joueurs de champ étant également à la disposition de Carlo Ancelotti.

C’est une décision intéressante pour Madrid, en particulier en ce qui concerne les membres seniors comme Park et Gila dont la carrière aurait bénéficié de quitter le club cet été. Martín souligne également à juste titre que le Real Madrid cherche à réduire le nombre de joueurs seniors dans l’équipe pour l’année prochaine sans ajouter plus au mélange. Les goûts de Gutierrez et Arribas ont pleinement profité d’une crise de blessures massives dans l’équipe la saison dernière, cependant, si une telle crise peut être évitée cette année, il semble peu probable que les six puissent égaler le genre de minutes ils ont joué avec l’équipe première la saison dernière.

Il faut également tenir compte d’autres choses comme les préférences des joueurs de Carlo Ancelotti, les difficultés naturelles d’une deuxième année pour les jeunes de haut niveau, les blessures, etc. Tout cela pour dire que, dans l’ensemble, on s’attendrait à ce que la plupart de ces joueurs soient Castilla joueurs la saison prochaine plutôt que ceux du Real Madrid. Une telle décision ne manquera pas d’être polarisante en septembre et qu’elle s’avère bonne ou mauvaise est susceptible de changer avec la fortune de chaque joueur tout au long de la campagne.

On ne peut nier que le Real Madrid préfère généralement un prêt de haut niveau pour ses jeunes stars. Javi Sanchez et Jorge de Frutos au Real Valladolid, Reinier Jesus sautant à Borrusia Dortmund après six mois en Espagne, Emmenez Kubo au Real Majorque, Miguel Baeza se rendant au Celta, tout cela me vient à l’esprit. Il y a toujours beaucoup d’excitation à voir un jeune espoir élevé dans l’académie se diriger vers le grand méchant monde du football de haut niveau et cela témoigne de la réputation de La Fabrica que de grands noms sont prêts à faire un “pari” sur les jeunes du Real Madrid.

J’utilise pari dans le sens le plus large du terme. Bien qu’il y ait une confiance dans le fait d’amener un jeune joueur dans une configuration d’équipe senior, le faire jouer en dehors du désastre de l’équipe est une tout autre chose. Javi Sanchez est arrivé au Real Valladolid avec une blessure à la cheville. Malgré son retour en pleine forme en janvier, il n’a fait ses débuts dans l’équipe qu’à la reprise de la saison en juin 2020 (un match dans lequel il a joué deux minutes). Ironiquement, Sanchez ne s’est établi au club que depuis la signature d’un contrat à durée indéterminée. En fait, il a enregistré sa plus grande contribution de la saison dans le match après l’officialisation du transfert, jouant 83 minutes contre l’Atletico Madrid et a été en grande partie un titulaire au club depuis.

Son coéquipier de Castilla, Jorge De Frutos, a réussi 53 minutes de Liga en six mois dans le nord-ouest de l’Espagne avant d’être renvoyé à Madrid sous la forme du Rayo Vallecano. Reinier Jesus n’avait besoin que d’une poignée de matchs pour se démarquer comme le meilleur des trois talents brésiliens à jouer pour Castilla, mais qu’il n’a réussi que cinq matchs avec Dortmund car son déménagement le fera probablement reculer d’au moins un ou deux ans. Ce genre de temps ne lui sera pas accordé à Madrid et même ceux qui ne regardent pas le football des jeunes sont conscients des dommages que ces prêts font au développement des jeunes du Real quand ils vont mal.

Naturellement, il y a une tendance à blâmer l’équipe de prêt. Pourquoi faire venir un joueur que vous n’envisagez pas de jouer ? Bien que critique juste, il manque de conscience de soi étant donné que le Real Madrid fait exactement la même chose en achetant lesdits joueurs en premier lieu. Le Celta Vigos et le Real Valladolids ont beaucoup à perdre en inscrivant un jeune de 20 ans dans leur onze de départ et, tout comme le Real souffre avec Vinicius, il y a beaucoup de difficultés à en tirer le meilleur parti. Sans compter qu’aucune équipe n’est intéressée à prêter un titulaire qu’elle devra remplacer dans quelques mois. Non, à moins que ce joueur ne renforce considérablement le plafond de l’équipe.

Le Real Madrid a également un rôle à jouer dans ce domaine. Le club aurait mis en place un service de prêt pendant deux ans pour éviter que ce genre de mouvements ne se passe mal et pourtant, les antécédents continuent d’être médiocres. Ce n’était pas non plus un secret pour les cercles castillans, que Javi Sanchez et Jorge de Frutos avaient ce qu’il fallait pour réussir en première division, comme le montrent clairement leurs performances à Castilla. Il y a un peu de snobisme en ce qui concerne les performances dans le troisième niveau, cependant, la réalité est que Castilla n’a passé que quatre saisons en deuxième division ce siècle et, pourtant, compte toujours le plus grand nombre de diplômés évoluant dans les meilleures ligues européennes et sont parmi l’un des clubs de tremplin les plus courants pour les joueurs de haut vol établis. Il y a à 100% une énorme carotte à avoir en ayant les réserves à Segunda, cependant, il n’y a aucune preuve suggérant qu’être dans le troisième retarde le tapis roulant du talent de classe mondiale que La Fabrica produit. Au moins, nous n’avons pas une taille d’échantillon assez grande pour le dire.

| Le Real Madrid Castilla jouera son premier match de la saison contre le RB Linense (Extérieur) le 29 août. • Les deux mini-clasicos auront lieu le 17 octobre à Madrid et le 30 janvier à Barcelone. pic.twitter.com/Oo8qyuimbJ – Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) 20 juillet 2021

En cela, nous revenons à la boucle. La saison dernière, Castilla a fait ce qu’il fallait pour assurer l’avenir à long terme de l’équipe. Ils ont gagné la bataille, mais il y a encore une guerre à mener. La Primera RFEF est certainement plus dure que la division que Castilla a laissée derrière elle. Il est rempli d’équipes B de haut niveau (Barcelone, Villarreal, Betis Deportivo), de bonnes équipes de quatrième niveau (Alcoyano, Algeciras) et de visages familiers qui ont régulièrement défié Castilla pour la promotion. Si l’équipe de Raul a une chance de répéter ou d’ajouter aux succès de la saison dernière, il aura besoin d’expérience. Garder le noyau de l’équipe de l’année dernière lui donne exactement cela et offre également à une grande partie de ce même noyau la chance de s’établir davantage d’une manière qu’un transfert de prêt pourrait ne pas permettre.

Individuellement, certains joueurs peuvent souffrir, mais en tant que collectif, il existe un scénario où conserver les meilleurs et les plus brillants semble être une très bonne décision l’été prochain.