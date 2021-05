Garder une longueur d’avance sur la courbe numérique: comment les MPME peuvent être à l’avant-garde de l’adoption de la technologie nouvelle ère, éviter les obstacles

Malgré un excellent produit, il est nécessaire d’innover, de mettre à niveau et de continuer à apporter des modifications qui amélioreront le produit.

Technologie pour les MPME: Les MPME sont les piliers de l’économie indienne, contribuant à une part de plus de 40 pour cent du PIB et de l’emploi du pays. Pour ajouter davantage, un nombre aussi élevé que 56 millions d’entrepreneurs MPME met en valeur les capacités des entrepreneurs indiens à innover et à créer des produits qui répondent aux besoins spécifiques du pays. La pandémie en cours est devenue une phase d’évolution pour divers secteurs des MPME et la numérisation contribue à renforcer leurs armes et à les aider à faire face à ces temps difficiles. Alors que les MPME naviguent et adoptent l’adoption du numérique, elles rencontrent également des obstacles qui retardent ou retardent les progrès. Qu’il s’agisse de budgets restreints ou d’un manque de savoir-faire et d’expertise, de sécurité, d’obstacles hérités du passé et bien d’autres, les défis sont multiples.

Défis et solutions liés à l’adoption de la technologie

Les principaux défis des MPME indiennes qui sont visibles dans leur cheminement vers la transition numérique sont:

Le capital de croissance limité rend l’adoption de la technologie et la transformation numérique léthargiques.Les PME sont résistantes à l’augmentation des technologies numériques, car les technologies de pointe évoluent plus rapidement et cela nécessite un bassin de talents égal qui est capable de maîtriser les dernières technologies et plates-formes. Nourrir une équipe interne est une affaire coûteuse et le plus gros obstacle pour ce secteur.Le stockage, l’analyse et la gestion de données structurées et non structurées cruciales pour prendre des décisions commerciales sont un défi pour les MPME.La gestion des données, du cloud et du système, ainsi que la formation requise pour les gérer, laissez les MPME incertaines. De nombreuses MPME ne sont toujours pas conscientes de l’impact numérique, et l’ignorance n’est pas un bonheur car elles ne parviennent pas à fidéliser et à fidéliser leurs clients.

Faire de la place pour l’adoption du numérique

Chaque secteur se rend compte aujourd’hui qu’il n’y a pas de répit sans l’adoption du numérique. Ceux qui manquent le bus sont sûrs de périr ou de faire l’expérience d’un graphique torpide. Et après la pandémie qui a paralysé le meilleur des marchés verticaux, tout le monde, de l’épicerie voisine aux MPME de divers secteurs, a commencé à adopter la transformation numérique. Les MPME devront faire de la place pour la transformation numérique dans leur stratégie commerciale globale. Cela impliquerait de trouver le bon objectif, de consulter, de planifier, puis d’investir pour devenir prêt pour le numérique.

Courbe d’apprentissage et adoption

Malgré un excellent produit, il est nécessaire d’innover, de mettre à niveau et de continuer à apporter des modifications qui amélioreront le produit. Avec la prolifération des nouvelles technologies qui se développent à un rythme sans cesse croissant, les MPME sont confrontées au défi d’adopter la courbe d’apprentissage numérique parmi leurs employés. Un partenaire d’externalisation peut être un sauvetage rapide et aider les MPME à rester à l’écoute des derniers frameworks.

Taux d’investissement et de rendement élevé

Investir dans l’adoption du numérique nécessite d’être un processus de réflexion approfondi car la tendance ne se limite plus qu’à l’adoption. Pour pérenniser et se développer, les stratégies d’innovation numérique sont plus importantes. L’accent doit être mis sur l’introduction d’un produit numérique qui améliore l’expérience client et améliore la fidélité et la fidélisation. Si le principe sous-jacent de tout investissement numérique est motivé par la valeur, les rendements deviennent proportionnels ou parfois plus élevés.

Manque de talent pour faire fonctionner les technologies

La littératie numérique est impérative pour que les MPME utilisent de manière optimale les plates-formes technologiques. La progression des technologies de rupture est énorme et la numérisation via le cloud computing, le Big Data, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’exploration de données et l’Internet des objets (IoT) est sur un piédestal élevé. C’est un défi pour les MPME de trouver des talents pertinents à temps et de les mettre en relation avec leurs objectifs commerciaux.

Portée de l’utilisation de technologies avancées telles que l’IA, le ML, l’AR / VR

La technologie a un pouvoir immense pour enrichir les petites entreprises avec des produits numériques qui peuvent amplifier l’expérience de leurs clients. Exploiter des technologies telles que l’IA / ML, l’AR / VR, l’IoT et l’intelligence des données peut leur donner un avantage concurrentiel et leur permettre de s’élever et de rivaliser avec les grandes entreprises. Les informations sur les données sont les principaux moteurs et aident à accélérer les décisions commerciales importantes, telles que l’adoption d’un nouvel outil ou l’entrée sur un nouveau marché. La technologie peut ainsi aider les MPME à devenir plus efficaces et à rester pertinentes dans des temps qui évoluent rapidement.

