Gardez ces détails à l’esprit pour obtenir la bonne batterie externe

Ongle Batterie extrême C’est un accessoire que nous utilisons de plus en plus. Ils offrent la possibilité de charger n’importe quel appareil lorsque nous n’avons pas de prise à portée de main. Cela inclut depuis votre téléphone mobile, votre tablette ou même votre ordinateur si celui-ci est suffisamment puissant. Ces conseils vous seront utiles lors de l’achat d’un, vous verrez à quel point vous avez raison de votre choix.

Choisissez une batterie externe pour mobile

Capacité

Lorsque nous choisissons une batterie externe, nous devons chercher parmi celles qui offrent capacité suffisante. Nous considérons qu’il est nécessaire de ne pas descendre en dessous de 10 000 mA, car cela vous permet de recharger votre appareil plusieurs fois.Il existe encore beaucoup de très petites batteries externes sur le marché qui ne sont pas capables de compléter une charge de notre téléphone mobile. Directement, n’achetez pas ce type.

Poids

Oui ou oui, une batterie externe a généralement un poids assez important, mais la dernière génération ils sont assez compacts et ils ne sont plus lourds à transporter. Cela vaut la peine de payer un peu plus pour celui qui a un poids réduit, surtout si vous allez le transporter en permanence dans votre sac à dos. C’est un facteur, jamais mieux dit, de poids.

Charge rapide

La technologie de charge rapide Il a également atteint le monde des batteries externes, de sorte que vous pouvez recharger votre téléphone mobile en un rien de temps. Pour profiter de cet avantage, le câble de charge doit également être activé pour cette technologie. Bien qu’ils soient un peu plus chers que les standards, ils en valent la peine.

Panneaux solaires

C’est quelque chose de très commun, la surface de la batterie elle-même a un panneau solaire pour pouvoir le recharger dans les moments où vous n’avez pas de prise à proximité. Il est également déconseillé de se tromper, ne pensez pas qu’en ayant votre batterie au soleil pendant deux heures vous la rechargerez complètement, mais vous pouvez lui donner un bon coup de pouce. Si vous faites partie de ces personnes qui aiment emprunter des routes à travers la campagne ou des excursions qui durent longtemps, votre batterie externe doit être équipée d’un panneau solaire. Considérez également la possibilité que si votre profil est celui-là, la batterie dispose de lumières LED intégrées qui agissent comme une lampe de poche. Cela vous épargnera le scrutin dans des moments très précis.

Ce sont les meilleurs conseils pour acheter avec garantie ouune bonne batterie externe. Vous n’aurez plus à débourser beaucoup d’argent, car dans ce monde d’accessoires, il y a beaucoup de concurrence.