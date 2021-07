Gardez la tête haute, Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford

Les années de souffrance se poursuivront pour l’Angleterre grâce à sa défaite en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but à la suite d’un match nul 1-1 après prolongation.

Les Three Lions ont tout donné devant une foule à domicile, un Wembley, rugi par des supporters qui se reposaient à peine alors qu’ils électrifiaient l’air de l’ouest de Londres.

.

Les héros anglais ont consolé Bukayo Saka après leur défaite en fusillade

.

Et à travers le pays, nous nous sommes aussi consolés

Malheureusement, il doit toujours y avoir une équipe vaincue dans ces compétitions et c’est particulièrement cruel lorsqu’il s’agit de pénalités.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Saka sont les joueurs qui n’ont pas marqué leurs tirs au but alors que l’Italie a triomphé 3-2.

Mais aucun blâme ne peut leur être imputé, ces héros ont tant fait pour une nation.

Nos 26 Lions se sont réunis après un an et demi difficile, courbés et ramassés, mais fermes et prêts à tout donner.

fier des garçons, gardez la tête haute 🙏🏾❤️ – Jesse Lingard (@JesseLingard) 11 juillet 2021

.

Le capitaine Harry Kane a versé une larme en applaudissant un fier Wembley

Ils ne seront pas les méchants de cette pièce, même Roy Keane ne peut pas se résoudre à les jouer dans ce rôle.

Il a déclaré à ITV: “Au lieu de critiquer les joueurs qui ont raté, admirez les joueurs qui se sont intensifiés.”

Je suis sûr que ce moment vous rendra plus fort pour l’avenir. tu es mon putain de crack. le football est parfois cruel. vas-tu te lever ami @BukayoSaka87 ❤️🙌🏾🤜🏽🤛🏽 pic.twitter.com/J60dsuq1Pz – Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 11 juillet 2021

Ce n’est pas la fin pour ce jeune. @côté anglais, ce n’est que le début. Félicitations à @azzurri. Tu le méritais. – Gary Lineker (@GaryLineker) 11 juillet 2021

Et nous les admirerons.

Ce sont des jeunes prêts à faire avancer la nation, et pas seulement sur le terrain non plus. Ce sont des faiseurs de différence socialement conscients.

Ils sont incroyables et se sont intensifiés lorsque leur nation les a appelés et nous serons là pour eux alors qu’ils se dépoussièrent.

Les footballeurs du monde entier ont félicité l’Italie, mais ont également donné leur évaluation de l’Angleterre.

Bravo l’Italie. Merci Mancini de nous avoir rappelé et montré qu’avec de petits joueurs de qualité, vous pouvez toujours gagner de grands tournois dans le football moderne. Bravo à tous les joueurs et fans anglais, vous avez rendu tout le monde fier. 👏🏻 – Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 11 juillet 2021

Bravo à l’Italie s vainqueurs mérités tout au long du tournoi, comme pour ma deuxième maison… vous, les fans, vous devrez les récupérer, être fiers de ce qu’ils ont fait. Je ne veux voir personne se retourner contre eux, votre avenir est entre de bonnes mains ❤️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) 11 juillet 2021

Saka étant le héros pour moi.

Courageux d’avoir 19 ans pour prendre le dernier penalty même si c’était une mauvaise décision de le laisser prendre le dernier. L’Angleterre doit le soutenir car il est au début d’une glorieuse carrière 👏🏽 #EURO2020 – Nigel de Jong (@NDJ_Official) 11 juillet 2021

Ashley Cole sait ce que ressentent ceux qui ont raté les tirs au but, il n’a pas non plus réussi à marquer un tir au but contre les Azzurri en 2012.

Il a déclaré sur ITV: «C’est navrant de les voir comme ça – ils ont rendu ce pays fier… la façon dont ils se sont engagés avec les fans, ils ont vraiment le pays derrière eux. Ils ont montré tellement de fierté et de passion en portant cette chemise.

Vidé pour @BukayoSaka87, vous avez été fantastique dans le tournoi. Encore un tournoi positif. Vivement la coupe du monde au Qatar – Ray Parlour (@RealRomfordPele) 11 juillet 2021

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également fait part de sa fierté, tel est l’impact que les héros ont eu.

Il a déclaré: “Au nom de tous les Londoniens, je tiens à remercier la magnifique équipe d’Angleterre pour ses performances incroyables au cours du mois dernier.

«Ils ont inspiré et uni notre nation sur et en dehors du terrain à chaque tournant. Nous ne pourrions être plus fiers de ce que vous avez accompli.

.

Les joueurs et les fans anglais vont se relever et se dépoussiérer

«Je suis sûr que c’est le début des choses à venir pour cette fantastique équipe de joueurs et leur remarquable manager.

“Vous avez captivé l’imagination de toute la nation – et ce tournoi restera longtemps dans les mémoires de tout le monde à travers notre ville et notre pays.”

Gardez la tête haute les gars… très haut. Incroyablement fier de ce que vous avez accompli et réuni tant de gens dans le pays 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ – Theo Walcott (@theowalcott) 11 juillet 2021

Rappelez-vous simplement que tous les gars qui ont intensifié la pression l’ont fait parce qu’ils voulaient le gagner pour leur pays🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ils devraient être félicités pour leur bravoure 👊🏾 – Ledley King (@LedleyKing) 11 juillet 2021

L’Angleterre a au moins eu ses moments dans le match, des moments beaux mais éphémères.

Le but de Luke Shaw nous a fait rêver et croire, de haut en bas d’une nation.

La bière volait, les émotions affluaient et le football revenait à la maison.

.

Shaw a marqué le premier but de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie et quelle frappe c’était aussi

.

Les joueurs de l’Angleterre ont célébré sauvagement

Deux énormes arrêts de Jordan Pickford ont rendu Wembley fou et l’Angleterre a rugi lors de la fusillade.

Mais ce n’était pas le cas et même si c’est une perte, c’est un moment de croissance.

Et le capitaine anglais Harry Kane a offert des mots d’encouragement aux trois joueurs qui ont raté les tirs au but lors de la fusillade.

.

Pickford a fait preuve d’un grand courage lors des tirs au but

Il a dit à talkSPORT que tout le monde était extrêmement déçu.

« C’est difficile à accepter et je cherchais désespérément à gagner, mais ce n’était pas notre soirée.

« Les pénalités sont des pénalités et nous devrions être fiers de ce que nous avons fait. j’ai dit [the three players who missed] pour garder la tête haute », ajoutant qu’ils se tourneront vers la prochaine Coupe du monde.

.

Saka est adopté par le manager Southgate

Le manager Gareth Southgate a rendu hommage à son Saka et aux autres jeunes qui ont raté le match et seront là pour eux alors que la nation avance.

“Il n’est pas seul”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « Il ne sera jamais seul en ce qui nous concerne.

« Il a été une star absolue dans ce tournoi.

«Je dois assumer la responsabilité de cet appel parce qu’en fin de compte, c’est ma décision. Cela n’a pas fonctionné.

« Donc, tout devrait revenir sur moi et non sur lui. »

Aucun de ces héros ne sera seul, et cela inclut également Southgate.

Ils seront chéris et nous avons hâte que ce groupe se réunisse à nouveau sur la route de la Coupe du monde 2022.

Au-delà éviscéré. Mais honnêtement, cet été, j’ai eu le temps de ma vie grâce à notre équipe @England. Merci, les gars. Gardez la tête haute ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏🏼 pic.twitter.com/Tyh6fJUmjE – Laura Woods (@laura_woodsy) 11 juillet 2021

L’avenir de l’Angleterre est prometteur et Saka, Sancho et Rashford vont en faire partie intégrante.

Gardez la tête haute. Nous reviendrons.