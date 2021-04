Gardez le design à l’esprit: votez pour UX Design of the Year aux . Awards

Une bonne expérience utilisateur (UX) va plus loin que les visuels et l’apparence des applications – elle crée une expérience complète qui est significative, utilisable et agréable pour les utilisateurs finaux.

Maintenant dans sa deuxième année, la catégorie UX Design of the Year aux . Awards récompensera une startup pour son expérience utilisateur bien conçue. Les cinq finalistes de cette année sont Boundless, Joon, Qumulo Core, Tagboard Producer et Voodle. Le gagnant de l’année dernière était Skilljar.

Les candidats ont été invités à décrire leur processus de conception et de recherche, et comment leur produit profite à l’utilisateur final. Les juges de cette catégorie étaient Arif Gursel, responsable des alliances mondiales pour Google chez Netflix; Julie Kientz, professeure et présidente de la conception et de l’ingénierie centrées sur l’homme à l’Université de Washington; John Cook, co-fondateur de .; Celeste Bernard, vice-présidente expérience produit chez LPL Financial; Geoff Harrison, directeur de la conception chez Blink UX; et Laura Barboza, directrice de recherche chez Blink UX.

(Capture d’écran Boundless) Boundless

Le produit: Boundless propose des outils qui aident les immigrants à demander des cartes vertes et la citoyenneté. La startup basée à Seattle, issue de Pioneer Square Labs (PSL) en 2017, suit également de près l’évolution des politiques d’immigration et publie des guides pour aider à naviguer dans un processus notoirement compliqué.

Remarques du juge: Product UX résout les obstacles à l’adoption en créant une interface utilisateur claire et simple d’un processus très complexe, chronophage (et probablement frustrant). Les juges ont trouvé qu’il était hautement indexé sur le renforcement de la confiance avec des outils, des ressources, des suivis d’état et des fonctionnalités d’aide / de chat.

(Captures d’écran de Joon) Joon

Le produit: Également un spin-out PSL, Joon propose des services de téléthérapie pour les adolescents et les jeunes adultes via une application mobile. En plus des séances de thérapie, la startup propose des outils de santé mentale interactifs pour les utilisateurs et des ressources pour les parents et les tuteurs.

Remarques du juge: Product UX est simple, renforce la confiance et affirme les utilisateurs adolescents fatigués de la pandémie et leur donne des outils quotidiens à utiliser avec des séances de thérapie individuelles. Les juges ont apprécié que la solution prenne en compte les parents et travaille à coordonner les horaires des thérapeutes.

(Image Qumulo Core) Qumulo: Qumulo Core

Le produit: Qumulo Core est un outil d’entreprise pour stocker, gérer et créer des flux de travail pour des données à grande échelle. Généralement utilisée par les responsables techniques, les architectes de cloud et de solutions et les équipes d’exploitation informatique, la version actuelle a été publiée l’année dernière. Qumulo a été lancé en 2012 et est l’une des rares startups «licornes» d’un milliard de dollars dans la région de Seattle.

Remarques du juge: Rend intuitif l’interaction et la capture des éléments clés d’un tableau de bord riche en données avec des fonctionnalités et des fonctionnalités intelligentes. Les juges ont noté l’aspect des données en direct de l’outil et la capacité d’interagir avec les représentations de données pour obtenir des informations plus approfondies.

(Image Tagboard) Tagboard: Producteur Tagboard

Le produit: Lancé à l’origine comme un outil de conservation de contenu social via des hashtags, Tagboard a élargi sa plate-forme avec Tagboard Producer, une plate-forme basée sur le cloud pour la production de programmes en direct. Tagboard Producer permet la production à distance et l’incorporation de graphiques, de contenu social et d’engagement du public. La startup travaille avec la MLB, la NBA, CNN, Fox et autres.

Remarques du juge: Beau mélange de technologie, d’outils et de flux d’utilisateurs guidés sur des plates-formes dynamiques et en temps réel. Les juges ont obtenu des notes élevées sur la nouvelle échelle de solutions et de délices, ainsi que sur la valeur globale du produit pour les utilisateurs.

(Image Voodle) Voodle

Le produit: Voodle apporte une application de type TikTok à la communication sur le lieu de travail. Utilisant de courtes vidéos orientées selfie, l’outil de communication d’inspiration sociale est destiné à remplacer les longs appels vidéo ou les notes textuelles. Les clips vidéo sont consultables et sont accompagnés de transcriptions. Dirigé par d’anciens dirigeants de Pixvana, Voodle est utilisé par des sociétés telles que Mystery, Leasable, Killer Visual Strategies, Loopie et autres.

Remarques du juge: Les idées et les idées sont «mises en vie» de manière asynchrone dans un extrait de code rapide unique à l'intérieur des outils du lieu de travail. Ils pensaient que l'application rendait les vidéos faciles à créer et à consommer et apportait une puissance supplémentaire unique avec les transcriptions, l'agrégation d'idées et la recherche.