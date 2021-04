Gardez le silence! Politico signale que trois projets de loi majeurs sont condamnés au Congrès ⋆ .

Il y a un avantage à l’extrême proximité des médias avec les démocrates. Ils peuvent nous dire ce que les initiés démocrates pensent réellement de leurs chances de légiférer. Jeudi, Politico a signalé que non pas un, pas deux, mais TROIS projets de loi majeurs étaient voués à l’échec au Congrès.

Le premier projet de loi majeur qui semble condamné est le projet de loi HR 1 pour la fédéralisation des élections, comme vous pouvez le voir dans «Les démocrates noirs exhortent le parti à modifier ses droits de vote».

Les démocrates ont passé des mois à vanter une proposition expansive qui remodelerait les élections américaines. Mais avec les perspectives de Sénat du projet de loi de plus en plus désastreuses, les membres clés du Congressional Black Caucus font pression pour affiner leur stratégie. La mesure de réforme électorale massive connue sous le nom de HR 1 a été adoptée par la Chambre le mois dernier, mais elle n’a pas encore obtenu le soutien unifié du caucus démocrate du Sénat, composé de 50 membres, au milieu d’un effort de refoulement féroce du GOP qui la présente comme une consolidation agressive du pouvoir politique. Avec cet embouteillage du Sénat à l’esprit, un groupe de démocrates noirs fait pression pour élever un projet de loi sur le droit de vote plus ciblé – nommé et défendu par le regretté représentant John Lewis – qui, selon eux, pourrait être une vente plus réussie sur Capitol Hill. La réalité pour les démocrates est que la législation Lewis ne sera pas beaucoup plus facile à adopter que HR 1, qui comprend des mandats d’administration électorale de grande envergure. Beaucoup dans le parti croient que quel que soit le projet de loi que le parti donne la priorité, le succès nécessitera l’abolition de l’obstruction systématique qui nécessite maintenant 10 votes du GOP pour obtenir la plupart des mesures par le Sénat.

Ajoutez à cela le paquet massif «infrastructure». Vous n’avez pas besoin d’avoir une expertise politique pour lire ce message, car il est déclaré de manière flagrante dans le titre du communiqué de presse déguisé en article, «Biden dévoile un objectif climatique radical – et prévoit de l’atteindre même si le Congrès ne le fera pas.» On nous dit:

Pour les États-Unis, après plus de deux décennies de revirements de politique sur le changement climatique, les États-Unis seront confrontés au scepticisme pour convaincre le monde qu’ils peuvent atteindre cet objectif, en particulier compte tenu des longues chances que la proposition d’infrastructure et de climat de Biden – le plan américain pour l’emploi – soit confrontée en passant le Congrès étroitement divisé. Les responsables de l’administration soutiennent que leur objectif 2030 est réalisable sans l’adoption de ce plan par voie législative.

Et la façon dont Biden peut atteindre son objectif via une action exécutive seule n’est pas révélée. On nous dit simplement qu’ils adopteront une «approche pangouvernementale», bien qu’une action du Congrès «accélérerait certainement la transition vers un avenir propre».

Mais attendez… IL Y A PLUS! Le DC Statehood est un projet de loi condamné ou, comme on dit, “DC Statehood frappe un hic au Sénat.”

ÉTAT DE L’ÉTAT DE DC – TROUBLE: La Chambre vote aujourd’hui sur un projet de loi qui accorderait le statut d’État à DC – une législation à laquelle les républicains s’opposent et que le chef de la majorité Steny Hoyer (D-Md.) Dit qu’il s’attend à ce que tous les démocrates de la Chambre soient à bord. Après tout, tous les démocrates de la Chambre, sauf deux, coparrainent le projet de loi. Mais la maison n’est pas là où vous devriez regarder. Notre chuchoteur au Sénat, Burgess [Everett], s’est entretenu avec un certain nombre de démocrates du Sénat qui veulent plus de détails sur le projet de loi, préfèrent donner la priorité à d’autres lois ou sont généralement tièdes à l’idée d’ajouter le 51e État. La proposition de création d’un État, comme d’autres éléments centraux de l’agenda démocrate, risque de ne pas être présentée au Sénat cette année en raison de son manque de soutien unifié de la part du parti de Biden. Les projets de loi sur les infrastructures et les droits de vote s’avérant suffisamment difficiles pour parvenir au bureau du président, Les démocrates mettent en veilleuse des priorités progressistes de longue date comme un 51e État, l’expansion de la Cour suprême et un salaire minimum de 15 dollars, tout en se concentrant sur ce qui est réellement réalisable.

La plupart des journalistes ne veulent pas ruiner l’ambiance politique des libéraux en parlant à la Turquie de ce qui va se passer. Mais ces projets de loi radicaux ne semblent pas bons.