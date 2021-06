Gardez les AirTags hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité, avertit le régulateur

in

Un régulateur australien a exhorté les parents à garder les AirTags hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité. Il s’ensuit qu’une grande chaîne de magasins australienne a retiré de la vente les trackers de localisation d’Apple pour la même raison. Au moins un organisme de réglementation d’un autre pays examinerait également la sécurité des AirTags.

Bien que les AirTags soient conçus pour répondre aux normes de sécurité des enfants, deux préoccupations ont été soulevées…

Arrière-plan

Les AirTags sont alimentés par une pile CR2032, une pile bouton au lithium courante utilisée dans les montres et de nombreux petits appareils. Environ 20 enfants par semaine en Australie sont emmenés aux urgences après les avoir avalés. Au cours des huit dernières années, trois de ces enfants sont morts et 44 ont été grièvement blessés.

Le scénario le plus dangereux est que la batterie se loge dans la gorge d’un enfant, puis fuie, provoquant la brûlure du lithium à travers les tissus corporels. Cela peut provoquer une hémorragie catastrophique, entraînant la mort ou des blessures graves dans les quelques heures suivant l’ingestion de la batterie.

Pour protéger les enfants des petits objets qui seraient dangereux s’ils étaient avalés, comme les médicaments et les piles boutons, les normes internationales de sécurité des enfants exigent l’utilisation d’un mécanisme « pousser et tourner » sur les conteneurs et les boîtiers.

Le compartiment à piles des AirTags utilise ce type de mécanisme, mais des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que seule une très légère poussée est nécessaire et que les enfants pourraient les ouvrir facilement. Une préoccupation supplémentaire a maintenant été soulevée selon laquelle les utilisateurs pourraient penser qu’ils ont fermé le compartiment à piles alors qu’il n’est en fait pas verrouillé, ce qui rend l’ouverture encore plus facile pour les enfants.

En mai, Officeworks – une grande chaîne de magasins avec plus de 160 magasins à travers l’Australie – a retiré les AirTags de la vente. En réponse, Apple a ajouté un avertissement à l’emballage.

L’Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) a émis aujourd’hui un avertissement, soulignant le risque que le compartiment de la batterie puisse être déverrouillé lorsque les propriétaires pensent qu’il est verrouillé.

L’ACCC exhorte les parents à veiller à ce que les AirTags Apple soient tenus hors de portée des jeunes enfants, car l’ACCC a soulevé des problèmes de sécurité avec Apple concernant l’accessibilité et la sécurité de la pile bouton à l’intérieur du produit. […] L’ACCC craint que le compartiment à piles de l’AirTag ne soit accessible aux jeunes enfants et que la pile bouton puisse être retirée facilement. De plus, le couvercle du compartiment de la batterie AirTag ne se ferme pas toujours complètement à la fermeture, et un son distinctif est émis lorsque le couvercle d’un AirTag est fermé, suggérant que le couvercle est sécurisé lorsqu’il ne l’est peut-être pas. […] “Nous sommes également en liaison avec nos homologues internationaux sur la sécurité des AirTags d’Apple, et au moins un organisme de réglementation de la sécurité publique à l’étranger examine également la sécurité de ce produit à ce stade.”

L’organisation a reconnu qu’Apple avait ajouté un avertissement, mais a déclaré que cela n’allait pas assez loin.

« Nous notons qu’Apple a maintenant ajouté une étiquette d’avertissement à l’emballage de l’AirTag. Cependant, cela ne résout pas à lui seul nos préoccupations fondamentales concernant la possibilité pour les enfants d’accéder aux piles boutons de ces appareils », a déclaré la vice-présidente de l’ACCC, Delia Rickard.

Les parents et autres personnes qui s’occupent d’enfants sont invités à regarder la vidéo d’avertissement ci-dessous. (Pour éviter tout doute, il s’agit d’une vidéo d’avertissement générique sur les piles boutons et ne montre pas d’AirTag.)

