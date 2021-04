L’analyste médical de CNN, le Dr Leana Wen, a déclaré la partie silencieuse à haute voix lors d’une apparition dans l’émission du 10 mars de Chris Cuomo, qui ne fait que devenir virale.

WEN: Ma principale préoccupation est que nous n’allons pas atteindre l’immunité collective en raison de l’hésitation à la vaccination. Et je sais que c’est difficile à croire pour beaucoup de gens, qui veulent désespérément se faire vacciner maintenant. Et ils pensent: « Oh, eh bien, ce n’est qu’un petit pourcentage de personnes, qui sont en fait des anti-vaxxers. » Et c’est vrai. Il y a le contingent anti-science, anti-vaxxer.

Mais je pense qu’il y a beaucoup plus de personnes, des millions de personnes qui, pour une raison quelconque, ont des inquiétudes au sujet du vaccin, qui ne savent tout simplement pas ce qu’il y a pour elles. Et nous devons leur faire comprendre que le vaccin est le moyen de revenir à la vie pré-pandémique. Et la fenêtre pour le faire se rétrécit vraiment.

Je veux dire, vous parliez, Chris, de la réouverture de tous ces États. Ils rouvrent à 100%. Et nous avons une fenêtre très étroite pour lier la politique de réouverture au statut vaccinal. Parce que sinon, si tout est rouvert, alors quelle sera la carotte? Comment allons-nous inciter les gens à se faire vacciner?

Alors c’est pourquoi je pense le CDC et l’administration Biden doivent se montrer beaucoup plus audacieux et dire: «Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire toutes ces choses. Voici toutes ces libertés dont vous disposez », car sinon, les gens vont de toute façon sortir et profiter de ces libertés.

Et je crains une situation de rentrer dans la forme, où nous n’atteindrons jamais l’immunité du troupeau, puis nous serons frappés par la prochaine poussée de COVID-19, à l’automne, ce que nous aurions pu empêcher, si nous venions de faire vacciner les gens maintenant. .