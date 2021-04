Gardez les yeux sur Coupang, mais attendez un meilleur prix pour acheter

Chaque fois qu’une entreprise est étiquetée le prochain Amazon ou le Amazon (NASDAQ:AMZN) de (remplir-le-blanc) vous pourriez être excité ou sceptique. Mais vous devez également être curieux. C’est l’émotion avec laquelle je me retrouve à afficher Coupang (NYSE:CPNG). La société sud-coréenne a été un gagnant de la pandémie. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’action CPNG a décollé comme une fusée après son introduction en bourse en mars.

Le titre a baissé d’environ 10% par rapport à sa poussée post-IPO. Mais il se situe toujours à environ 30% de prime par rapport à son prix initial de 35 $. Selon David Moadel, les investisseurs qui n’ont pas initié de position sur Coupang devraient attendre pour acheter un futur plongeon. Et Josh Enomoto a exprimé un sentiment similaire que l’action CPNG était richement valorisée.

Les deux rédacteurs m’ont aidé à dire que j’aime CPNG sur ma liste de surveillance plus que je ne le fais en tant qu’action de mon portefeuille. Au moins pour l’instant.

Mais ce que ressentent les rédacteurs d’InvestorPlace à propos de l’action CPNG, ou de tout autre titre, est une chose. Ce que vous pensez du stock est tout ce qui compte. Pour vous aider à vous faire une opinion sur Coupang, examinons de plus près l’opportunité qui existe.

Quelle est la taille du marché domestique de l’entreprise?

L’un des faits que je voulais savoir sur Coupang est la taille du marché dans son pays d’origine, la Corée du Sud. À la fin de 2020, la Corée du Sud était le sixième plus grand marché de commerce électronique au monde. En 2020, le commerce électronique dans le pays a augmenté de 22%.

Avant la pandémie, Statista prévoyait que le taux de croissance annuel composé (TCAC) du commerce électronique en Corée du Sud serait d’environ 6% jusqu’en 2024. Cependant, vers la fin de 2020, l’analyse du commerce électronique de Global Data a estimé ce chiffre à environ 12. %. Cela prend en compte environ 141,8 milliards de dollars. Dans son introduction en bourse, Coupang a cité un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars en 2020.

C’est une bonne nouvelle. Cependant, il y avait une statistique enfouie dans le nombre Statista qui a résonné avec moi. Selon les recherches de l’entreprise, 68% de la population sud-coréenne a acheté au moins un produit en ligne en 2020. Cela suggère que le marché est déjà saturé.

Il est juste de noter que la croissance de Coupang n’est pas un jeu à somme nulle. Les consommateurs peuvent commander et passeront commande auprès de plusieurs sources en ligne. La mauvaise nouvelle est que Coupang dessert déjà environ 30% du marché sud-coréen.

L’entreprise se développera-t-elle à l’international?

Une ligne de conduite probable pour Coupang sera de s’étendre à d’autres pays. Et la cible la plus probable serait l’Asie du Sud-Est. C’est plus qu’une supposition éclairée. Cependant, jusqu’à ce que nous entendions quelque chose de la société, ce n’est encore qu’une supposition.

Et c’est une décision qui n’assure pas la réussite des investisseurs. Là encore, je reviens à l’article d’Enomoto dans lequel il déclare que d’autres entreprises de la région se lancent dans l’action de commerce électronique. Ce qui peut avoir pour effet, comme l’écrit Enomoto, que Coupang dépende fortement de la Corée du Sud.

Vous pouvez attendre sur Coupang

Coupang est un objet brillant et les investisseurs adorent les objets brillants. Cela ne signifie pas que l’action CPNG ne justifiera pas ce que les analystes pensent être un cours de 60 $. Mais chaque fois que vous payez le prix de demain aujourd’hui, il est juste de vous demander pourquoi vous faites cela.

Lorsque vous posez cette question, les arguments en faveur de l’action CPNG peuvent ne pas sembler aussi solides. Jusqu’à ce que Coupang montre sa capacité à s’étendre sur différents marchés, vous devez vous inquiéter du fait que si l’objectif de prix des analystes est exact, la croissance future deviendra rapidement prise en compte.

Il y a toujours un désir de sauter sur la prochaine grande chose. Je ne suis pas prêt à dire que Coupang est encore le prochain Amazon. Mais je suis prêt à les regarder de plus près. J’aime plus l’action de ma liste de surveillance que celle de mon portefeuille en attendant plus de preuves.

