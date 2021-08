Gardez l’espoir vivant ! Mike Richards démissionne en tant que nouvel hôte de Jeopardy, laissant la porte ouverte au fan préféré Levar Burton ⋆ .

Levar Burton est l’hôte de Jeopardy!

* Au milieu d’une multitude d’allégations de racisme et de sexisme, le nouveau nom « Jeopardy ! » hôte Mike Richards a décidé de s’annuler.

La nouvelle a éclaté vendredi matin que Richards a quitté son emploi, ce qui ouvre soudainement la porte au favori des fans. Levar Burton prendre éventuellement le relais pour la fin Alex Trebek à la demande générale.

RUPTURE : Mike Richards a QUITTÉ en tant qu’hôte de Jeopardy ! – Michael M. Grynbaum (@grynbaum) 20 août 2021

Dans une note au personnel, Richards écrit : « Je quitterai mon poste d’hôte à compter de maintenant. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui. » – Michael M. Grynbaum (@grynbaum) 20 août 2021

Richards, également producteur exécutif de “Jeopardy !”, a remporté le créneau après des semaines où différentes célébrités ont pris les rênes. Burton, qui a joué Kunte Kinte dans “Roots” original de la télévision et a animé “Reading Rainbow”, était le choix clair parmi les fans de la série, à en juger par le tsunami de soutien sur les réseaux sociaux. Mais Richards a finalement été choisi pour diriger la série, avec l’actrice Mayim Bialik sélectionné pour accueillir les émissions spéciales de l’émission aux heures de grande écoute.

Sony Pictures Television a annoncé vendredi qu’elle reprendrait sa recherche d’un hôte syndiqué permanent et ramènerait des hôtes invités dans l’intervalle.

Les responsables écouteront-ils les gens et feront-ils appel à Burton, maintenant qu’ils ont une seconde chance de bien faire les choses ?

Jeudi, Richards a essuyé des tirs après que certains commentaires offensants du passé ont refait surface via The Ringer, publié mercredi. Il comprenait plusieurs citations d’un épisode supprimé depuis du podcast de Richards, “The Randumb Show”, qu’il a animé en 2013 et 2014 afin de promouvoir un aperçu des coulisses du jeu télévisé de CBS “The Price is Right, » dont il était co-producteur exécutif.