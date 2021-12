Gardez un œil sur les actions PTN alors que l’objectif de prix de 5 $ attire l’attention

Êtes-vous prêt pour un actif ultra-abordable avec un potentiel d’action rapide ? Une entreprise de biotechnologie qui mérite votre considération est Palatine Technologies (NYSEAMÉRICAIN :PTN) – et comme nous le verrons, un analyste vient de fixer un objectif de prix élevé sur l’action PTN.

Source : Shutterstock

Ne soyez pas trop excité, cependant – il s’agit d’une action volatile, comme les actions biotechnologiques à bas prix ont tendance à l’être. Par tous les moyens, veuillez garder la taille de votre position petite si vous envisagez d’investir dans Palatin.

Cela étant dit, il est passionnant de considérer le pipeline prometteur de traitements de Palatin pour de multiples conditions. En fait, l’un des programmes cliniques les plus convaincants de la société devrait entrer en phase 3 ce mois-ci, en décembre 2021.

Serait-ce le coureur sous le radar que les commerçants de biotechnologie recherchent ? C’est certainement possible, alors préparez-vous à une action rapide des prix alors que nous traçons les mouvements sauvages et l’évolution future possible du stock PTN.

Aperçu des actions PTN

Vous avez un dollar à perdre ? Si c’est le cas, il y a de fortes chances que vous puissiez investir dans Palatin. Fin novembre, les actions PTN pouvaient être achetées pour seulement 71 cents pièce. Ainsi, vous devriez être en mesure de « faire le plein » d’actions, mais encore une fois, n’exagérez pas dans votre allocation.

Ce stock est certainement capable d’aller plus haut que 1 $. Pour preuve, notons que son plus haut sur 52 semaines est de 1,30 $. Pourtant, 1 $ et 1,30 $ pourraient simplement être des tremplins vers des prix beaucoup plus élevés.

Selon le contributeur d’InvestorPlace William White, un expert particulier de Wall Street envisageait une croissance à quatre chiffres pour l’action PTN. Apparemment, l’analyste de HC Wainwright, Joseph Pantginis, a relevé son objectif de cours sur les actions de Palatin Technologies de 2 $ à 5 $. C’est encore plus élevé que l’objectif de prix consensuel déjà ambitieux des analystes de Wall Street de 3,33 $. Quant à Pantginis, il a maintenu sa cote d’achat sur l’action PTN.

Alors, qu’est-ce qui a pu pousser cet analyste particulier à envisager que le cours de l’action atteigne 5 $ ?

Une entreprise, plusieurs conditions

Pour aller au fond de cette question brûlante, nous devons d’abord prendre du recul et apprendre les bases de Palatin Technologies. Pour le dire simplement, la société développe « de nouvelles thérapies pour les patients vivant avec des maladies inflammatoires et auto-immunes ».

Ces thérapies sont basées sur le système de mélanocortine du corps. Ce système implique cinq récepteurs qui aident à contrôler l’inflammation, la réponse immunitaire, le métabolisme, la production d’hormones stéroïdes et la fonction sexuelle dans le corps. Pour vraiment comprendre comment Palatin exploite le système de mélanocortine pour traiter un éventail de conditions, vous voudrez lire la présentation aux investisseurs de la société.

Pour l’instant, cependant, je vais vous donner un bref aperçu de ce qui est dans le pipeline de Palatin :

PL9643 agoniste de la mélanocortine pour la sécheresse oculaire PL8177 agoniste de la mélanocortine pour la colite ulcéreuse/maladie intestinale inflammatoire Vyleesi (bremelanotide), un traitement déjà approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) et disponible dans le commerce pour

trouble du désir sexuel hypoactif PL9643 agoniste de la mélanocortine pour la deuxième indication de l’œil Un agoniste de la mélanocortine sans nom pour la rétinopathie diabétique/uvéite non infectieuse PL3994 NPR-A pour les maladies cardiovasculaires PL5028 Agoniste NPR-A/C pour les maladies cardiovasculaires et fibrotiques

La visibilité augmente

Ainsi, vous connaissez maintenant les vastes applications des innovations de Palatin axées sur le système de mélanocortine. Bien que tous les traitements susmentionnés puissent être importants pour une gamme de patients, Pantginis – l’analyste avec l’objectif de prix de 5 $ pour l’action PTN – a commenté le PL9643 en particulier.

Dans une note de recherche, Pantginis a observé que « PL9643 est sur le point de commencer son étude pivot de phase 3 sur la sécheresse oculaire et que la visibilité augmente sur la plate-forme globale de mélanocortine différenciée de la société. »

Cette déclaration est conforme au récent communiqué de presse de Palatin, qui assure que la société reste sur la bonne voie pour lancer son programme clinique pivot de phase 3 chez les patients atteints de sécheresse oculaire en décembre 2021, la lecture des données étant attendue au second semestre 2022.

Les plats à emporter sur PTN Stock

Bien sûr, 5 $ peut sembler un objectif de prix très ambitieux. Mais Palatin est une entreprise ambitieuse.

Potentiellement, les traitements axés sur le système de mélanocortine de la société peuvent aider à améliorer la vie de nombreux patients. Il est donc concevable que les actions PTN valent en réalité 5 $ – auquel cas, quelques actions au prix actuel devraient certainement être un investissement valable.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, David Moadel ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.