Gardez un œil sur votre bébé avec le babyphone Eufy Spaceview jusqu’à 130 $

Le moniteur pour bébé Eufy Spaceview 720p est tombé à 129,99 $ chez Best Buy. Il s’agit de l’une des offres Best Buy du jour, ce qui signifie que le prix est temporaire et disparaîtra à cette heure demain. Le babyphone se vend normalement autour de 170 $ chez Best Buy et 160 $ ​​ailleurs. Bien que nous l’ayons vu baisser plus bas que l’offre d’aujourd’hui, c’est à moins de 20 $ du meilleur prix que nous ayons jamais vu et c’est le meilleur prix disponible actuellement. Le même moniteur pour bébé coûte 10 $ de plus sur Amazon, et ce n’est qu’après avoir coupé le coupon sur la page.

Temps limité

Eufy Spaceview Security by Anker Baby Monitor Camera Bundle

Dispose d’un grand écran 720p de 5 pouces pour une image nette. Voyons tout ce que fait votre petit fauteur de troubles. Peut faire un panoramique de 330 degrés et une inclinaison de 110 degrés pour que vous puissiez voir toute la pièce. Recevez des alertes instantanées. A une portée allant jusqu’à 1000 pieds.

129,99 $ 170,00 $ 40 $ de rabais

Ce babyphone vous permet à la fois de voir et d’entendre votre tout-petit. L’écran 720p de 5 pouces est meilleur que la plupart des moniteurs que vous trouverez sur le marché, et un objectif grand angle est inclus pour lorsque votre enfant passe du berceau à la sortie du berceau et au ravage. . Des moments de plaisir. Vous pouvez incliner et faire pivoter l’objectif pour voir d’un coin à l’autre, et un support mural est inclus pour une couverture personnalisée. Le mode de vision nocturne vous permet de voir dans l’obscurité.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela a également quelques fonctionnalités intéressantes pour vous aider à vous détendre. Le thermostat intégré vous montre en un coup d’œil quelle est la température de la pépinière. Le système Smart Alert vous avertit lorsque votre bébé pleure, et ceux combinés avec le flux vidéo signifie que vous n’aurez pas à vous lever pour vérifier. Enfin, si une berceuse est nécessaire, la communication vocale bidirectionnelle vous permet de parler à votre enfant jusqu’à 460 pieds de distance.

Conseil de pro de la vie: vous allez passer à peu près autant de temps à regarder votre babyphone en espérant que votre bébé se calme et s’endorme que vous dormirez réellement … alors vous en voulez un qui soit agréable à regarder! Heureusement, vous pouvez également enregistrer une partie de la monnaie pendant que vous y êtes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.