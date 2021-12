Gardez une trace de vos articles avec la vente Tile Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous connaissons tous quelqu’un qui perd constamment des choses. Nous, en fait, pouvons être cette personne. Garder une trace de vos articles peut être difficile, surtout s’ils sont plus petits. Les clés, télécommandes, bagues et autres bijoux sont forcément égarés. Heureusement, il existe des appareils qui peuvent vous aider avec cela. Traqueurs de tuiles sont grands et le Vente de tuiles Amazon vous permet d’obtenir des rabais énormes dès maintenant.

Les trackers de tuiles peuvent être bloqués ou conservés avec certains de vos objets et ces appareils Bluetooth sont ensuite faciles à suivre. Ils existent en plusieurs formes et tailles, vous pouvez donc les utiliser de différentes manières. le Vente de tuiles Amazon vous permet de profiter de remises intéressantes pendant une courte période. Combien de temps ? Nous ne savons pas quand cela se terminera.

La vente Tile Amazon commence au début

Un tracker Tile sur un porte-clés. Source de l’image : Tile/Amazon

Vous devriez probablement commencer par le Pack de démarrage de tuiles (2022). Cela vous aidera à vous habituer à les utiliser. Cela fonctionne dans les deux sens, vous pourrez donc trouver le Tile avec votre téléphone et votre téléphone avec le Tile. À l’aide de l’application Tile, vous pouvez faire sonner votre Tile lorsqu’il se trouve à portée Bluetooth. Cela fonctionne également avec les appareils domestiques intelligents, vous pouvez donc demander à Alexa ou à Google Assistant de vous aider à le trouver.

Il s’agit d’un pack de deux comprenant un Tile Slim et un Tile Mate. L’utilisation de l’application peut vous montrer où le Tile a été trouvé pour la dernière fois et la batterie de chacun dure trois ans. Trouvez différentes façons d’utiliser le Tile Starter Pack. Normalement, c’est 55 $. Mais maintenant, il ne reste plus que 34,99 $.

Carrelage Starter Pack (2022) 2-Pack (Mate/Slim). Traqueur Bluetooth, localisateur d'articles et recherche de clés,… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%)

Mais il y a plus d’offres

Il existe de nombreuses autres options si vous vous sentez plus à l’aise avec un Tile. le Carrelage Mince et Compagnon de tuile, qui sont inclus dans le pack de démarrage, sont tous deux disponibles seuls. Vous pouvez également obtenir les anciennes versions, mais les nouveaux modèles 2022 sont au même prix. Ainsi, vous pourriez aussi bien profiter de la technologie mise à jour. Le Tile Slim est à 24,99 $ et le Tile Mate à 17,99 $.

Tile Slim (2022) 1-Pack. Traqueur Bluetooth mince, recherche de portefeuille et localisateur d'articles pour portefeuille, cosse… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (29%)

Tile Mate (2022) 1 paquet, blanc. Traqueur Bluetooth, recherche de clés et localisateur d'articles ; Jusqu'à 250 pi… Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 17,99 $ Vous économisez : 7,00 $ (28%)

le Carrelage Pro fait également partie de la vente Tile Amazon. Cela a une forme plus profilée qui est faite pour mieux accrocher. Vous pouvez le placer facilement sur des clés, des sacs à dos et des sacs à main. Il est étanche IP67. Vous pouvez en choisir un, deux ou quatre dans un pack. Le pack de deux, par exemple, est tombé à seulement 47,99 $. C’est une économie de 12 $.

Tile Pro (2022) 2-Pack (1 Noir/1 Blanc). Puissant traqueur Bluetooth, recherche de clés et localisation d'articles Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 47,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (20 %)

La vente Tile Amazon couvre également les petits trackers

L’autocollant Tile sur une télécommande. Source de l’image : Tile/Amazon

Pour les plus petits trackers pour vos plus petits objets, le Carrelage Autocollant est la meilleure option. Cela a une portée Bluetooth allant jusqu’à 250 pieds et vous permet de voir où il se trouvait pour la dernière fois s’il est hors de portée. La sonnerie est plus forte, car elle est si petite. La batterie plus longue durée vous permet de l’utiliser pendant longtemps. En outre, il a un écran plus brillant qui vous permet de le voir plus clairement. C’est idéal pour les petits objets comme les télécommandes. Un pack de deux est en baisse de 20% en ce moment.

Autocollant pour carrelage (2022) 2-Pack. Petit traqueur Bluetooth, recherche à distance et localisateur d'articles, animaux de compagnie et M… Prix catalogue : 54,99 $ Prix : 43,99 $ Vous économisez : 11,00 $ (20 %)

Voir les meilleures offres en ligne maintenant!

