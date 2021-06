Chris Hachey gère le commerce électronique et le contenu sponsorisé pour .. Il a travaillé comme éditeur et écrivain pendant plus d’une décennie pour diverses publications et services de distribution. Il se concentre sur les produits de consommation pour vous aider à trouver le meilleur de ce qui est sur le marché. Lorsqu’il ne cherche pas les meilleures offres, il regarde probablement ses équipes sportives préférées ou se promène dans sa ville natale avec sa fiancée et son chien.