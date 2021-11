Gardez votre diabète sous contrôle après les festivals avec des substituts de sucre

Étant donné qu’une cuillère à soupe de sauce tomate contient environ une cuillère à café de sucre, vous pouvez évaluer le besoin critique de contrôler le sucre ajouté.

Par le Dr Rohit Shukla

Une personne diabétique sur six dans le monde vient d’Inde. Considérée parallèlement au fait que le nombre total de personnes atteintes de diabète dans le monde devrait passer de 171 millions en 2000 à 366 millions en 2030, cette déclaration est particulièrement préoccupante pour nous en Inde.

Mais voici la bonne nouvelle. En réponse aux menaces alarmantes pour la santé posées par l’incidence croissante du diabète, en 1991, l’OMS a notifié le 14 novembre la Journée mondiale du diabète (JMD). Cela a placé la maladie, sa prévention et sa gestion au premier rang des priorités mondiales. L’autre fait encourageant est que de Tom Hanks à Sonam Kapoor, des diabétiques prospères à travers le monde, prouvent qu’il est possible de vivre une vie saine et épanouie, malgré la maladie.

Qu’est-ce que le diabète ?

La maladie provient de l’irrégularité de nos systèmes internes dans la production ou la réponse à l’hormone insuline. Cela conduit à une augmentation du glucose dans le sang, déclenchant un mauvais traitement des glucides. S’il n’est pas géré, le diabète peut déclencher de graves crises de santé, notamment des accidents vasculaires cérébraux et des maladies cardiaques. Oui, le diabète peut être une maladie héréditaire mais de plus en plus, ce sont les excès du mode de vie urbain qui ont poussé les chiffres de l’Inde, faisant du pays la «capitale du diabète» du monde.

Le drapeau rouge du diabète : le sucre

Comme en témoignent tous ceux qui mènent une vie active et heureuse avec le diabète, l’un des principaux facteurs sur lesquels se concentrer pour prévenir et gérer le diabète est de réguler sa consommation de sucre. La quantité quotidienne maximale de sucre recommandée est d’environ 30 g pour les adultes, ce qui équivaut à sept cuillères à café. Étant donné qu’une cuillère à soupe de sauce tomate contient environ une cuillère à café de sucre, vous pouvez évaluer le besoin critique de contrôler le sucre ajouté.

Vérifiez votre cuisine et apportez les modifications nécessaires maintenant. Voici quelques suggestions pour vous aider à démarrer.

– Rayez le sucre blanc de votre liste d’épicerie pour toujours. L’excès de sucre entraîne une prise de poids, un déclencheur direct du diabète. N’oubliez pas que le sucre est également présent dans les aliments naturels.

– Le miel est une alternative au sucre qui peut remplacer le sucre blanc dans les boissons, les desserts et autres aliments. Il existe des preuves empiriques indiquant que le miel protège mieux contre l’obésité et les taux élevés de triglycérides et de cholestérol. Il est également susceptible d’augmenter la sensibilité à l’insuline et d’abaisser la glycémie.

– L’autre bonne alternative au sucre est la stévia biologique, un édulcorant naturel extrait des feuilles de la plante stévia. La stévia peut réduire les calories ajoutées dans l’alimentation sans sacrifier le goût et n’a presque pas de calories. Avec un index glycémique nul, la stévia aide à contrôler la glycémie. Il est stable à la chaleur et au pH, ce qui le rend idéal pour la cuisson et la pâtisserie. Et voici la meilleure partie : un sachet de stevia a une douceur égale à 2 cuillères à café de sucre.

– Alors que le jaggery a le même pouvoir calorifique que le sucre ; cependant, il peut remplacer le sucre en raison de sa valeur nutritionnelle ajoutée. Jaggery Powder promet le jaggery de la plus haute qualité fabriqué à partir de canne à sucre certifiée biologique. La délicatesse brun doré est riche en nutrition et en goût et contient du fer, des vitamines et des minéraux.

– On pense que le vinaigre de cidre de pomme a plusieurs propriétés bénéfiques pour la santé et la «mère» (culture bénéfique de bactéries) dans le vinaigre est une bonne source de minéraux, d’enzymes, de phytonutriments et d’antioxydants. L’ancien médecin grec Hippocrate l’utilisait avec du miel comme élixir de guérison, antibiotique et tonique pour la santé en général.

Construisez sur votre plan anti-diabète

Contrôle des portions – mangez de petits repas fréquents. Cela maintiendra votre taux de sucre équilibré. (Essayez cinq repas au lieu de trois gros.)

Mangez des aliments riches en AGMI et AGPI ou en « bonnes graisses » – ils réduisent le « mauvais cholestérol » dans votre système. Incluez les olives, les produits laitiers, le maïs, les grains entiers, les noix et les graines dans votre alimentation.

Utilisez plus de cannelle – cela aide à maintenir la glycémie. Le supplément de cannelle biologique est un moyen d’augmenter votre consommation de cannelle.

Assurez-vous que votre alimentation quotidienne contient un bon mélange de céréales, de légumineuses ou de viande maigre, de légumes, de fruits et de produits laitiers faibles en gras.

Testez votre taux de sucre à différents moments de la journée pour comprendre la réponse de votre corps à votre routine, et fixez votre régime alimentaire et les horaires des repas, et faites de l’exercice en conséquence.

Faites de l’exercice tous les jours pour un meilleur contrôle de la glycémie. Environ 40 minutes de marche rapide suffiront, sauf si vous êtes en surpoids.

Envisagez de booster vos efforts avec les bons compléments à base de plantes :

– Les suppléments organiques aident à maintenir les niveaux de sucre dans le sang et améliorent les niveaux d’insuline.

– Liver & Kidney Care, contenant des herbes punarnava et katuki (la recherche montre que l’herbe joue un rôle potentiel dans le soutien de la réponse du corps aux niveaux de sucre dans le sang) fournit également un bon soutien aux diabétiques.

– Un autre complément avec le katuki est Vitality, qui vous donne l’avantage supplémentaire d’augmenter les niveaux d’énergie.

Faisons en sorte que la journée compte en étant attentif et en gardant le diabète à distance ou en apprenant à mieux le gérer.

(L’auteur vient d’ORGANIC INDIA, BAMS (axé sur la médecine ayurvédique/Ayurveda) de l’Université des sciences de la santé Rajiv Gandhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.