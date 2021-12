Gardez votre maison à la bonne température

Personne ne veut avoir trop froid ou trop chaud pendant la journée. En allant de l’avant avec la technologie, vous voulez vous assurer de suivre les tendances. Cela signifie que vous devriez chercher à aménager votre maison de manière intelligente et sophistiquée. Et par intelligent, nous entendons avec la technologie intelligente. La synchronisation de votre maison avec des assistants virtuels et des haut-parleurs intelligents peut vous faire gagner du temps tout au long de la journée et vous aider à économiser de l’argent. Les thermostats intelligents sont un autre ajout à votre maison qui peut être configuré pour les commandes vocales. Trouver les meilleurs thermostats intelligents peut être délicat.

Vouloir garder votre maison à la bonne température tout en économisant sur votre facture d’électricité n’est pas facile. Donc, avoir un système qui peut aider à réguler la température pour vous et à augmenter ou à baisser automatiquement cela a beaucoup de sens. C’est ce qu’un thermostat intelligent peut faire pour vous. Nous avons mis en évidence certains des meilleurs thermostats intelligents sur le marché pour vous aider à en trouver un pour votre maison. Jetez un œil à nos choix.

Meilleur dans l’ensemble : Google Nest Learning Thermostat

Thermostat d’apprentissage Google Nest

Avantages: La fonction Chez moi/Absent s’ajuste lorsque vous partez, vérifie vos paramètres énergétiques

Les inconvénients: Certains se sont plaints que la batterie ne dure pas

L’installation d’un nouveau thermostat dans votre maison devrait être simple. Avec le Google Nest Learning Thermostat, ce sera le cas. Il est incroyablement simple à installer, car il est compatible avec 95% des systèmes de chauffage et de refroidissement. C’est un thermostat qui s’adapte à votre style de vie. Vous n’avez pas besoin de le programmer, car il s’auto-programmera pour apprendre vos tendances. Avec la fonction d’assistance Chez moi/Absent, il ne chauffe ni ne refroidit une pièce ou une maison vide. Il se rendra compte de votre départ et cessera ou tempérera automatiquement ses réglages. Cela vous fera économiser de l’argent à long terme.

En parlant d’économiser de l’argent, la feuille Nest apparaît lorsque vous choisissez une température qui économise de l’énergie. Vous pouvez donc faire de ces températures vos valeurs par défaut. De plus, cela vous aide à économiser davantage, grâce à la fonction Vérifier votre historique énergétique. Cela vous montrera combien d’énergie vous avez utilisé dans le passé. Il est livré avec une télécommande pour une meilleure utilisation. Cela vient dans plusieurs finitions métalliques.

Google Nest Learning Thermostat – Thermostat intelligent programmable pour la maison – Nest de 3e génération… Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 215,00 $ Vous économisez : 34,00 $ (14%)

Meilleurs thermostats intelligents pour le suivi de l’utilisation : Emerson Sensi Wi-Fi Smart Thermostat

Thermostat intelligent Wi-Fi Sensi d’Emerson

Avantages: Compatible maison intelligente, possibilité de le contrôler de n’importe où

Les inconvénients: Pas d’écran couleur tactile

Le thermostat intelligent Wi-Fi Emerson Sensi est certifié ENERGY STAR et vous aide à économiser sur vos coûts de CVC. Vous pouvez planifier de manière flexible et planifier votre semaine d’utilisation avec cela. En moyenne, les consommateurs économisent environ 23% sur les coûts de CVC avec cela. Avec l’accès à distance, le geofencing et la possibilité de le contrôler de n’importe où, vous découvrirez à quel point c’est facile. C’est l’un des meilleurs thermostats intelligents en raison de son accessibilité à l’utilisation.

La plupart ne prennent que 30 minutes maximum à installer. Il fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et également Samsung SmartThings. Vous serez en mesure de surveiller les rapports d’utilisation actuels ainsi que les données historiques pour voir combien de temps sont les temps de refroidissement et de ventilateur. Tout est stocké dans l’application utile. L’utilisation de la télécommande ou de l’application vous permet de régler vos températures de n’importe où. Les alertes intelligentes Sensi vous permettent de savoir s’il y a des niveaux d’humidité dangereux dans votre maison.

Emerson Sensi Wi-Fi Smart Thermostat for Smart Home, DIY, Works With Alexa, Energy Star Certifi… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 79,00 $ Vous économisez : 50,99 $ (39%)

Idéal pour les commandes vocales : ecobee SmartThermostat avec commande vocale

ecobee SmartThermostat avec commande vocale

Avantages: SmartSensor étend le confort à vos pièces les plus importantes, s’interrompt automatiquement lorsqu’une porte ou une fenêtre est laissée ouverte

Les inconvénients: La politique de retour est assez courte

Dites aux meilleurs thermostats intelligents quoi faire lorsque vous avez le SmartThermstat ecobee avec commande vocale. Il est livré avec Siri et Alexa intégrés pour les appels, la musique et un contrôle supplémentaire. Vous pourrez le synchroniser avec plusieurs assistants vocaux. Il s’intégrera parfaitement à votre système de maison intelligente préféré. L’installation ne prend que 45 minutes. Grâce à SmartSensor, votre confort s’étendra à vos pièces les plus importantes.

Il mettra automatiquement en pause votre chauffage ou votre refroidissement lorsqu’une porte ou une fenêtre est laissée ouverte. De cette façon, vous ne perdrez pas d’argent. En moyenne, cela vous permet d’économiser 26 % sur les coûts annuels de chauffage et de climatisation. Vous recevrez également des mises à jour sur votre smartphone indiquant qu’une porte ou une fenêtre est restée ouverte et qu’elle est en train de s’éteindre. Il dispose d’une détection de présence et d’un haut-parleur intégré.

ecobee SmartThermostat avec commande vocale, noir Prix:$246.99

Idéal pour la personnalisation : Honeywell Home Wi-Fi Smart Color Thermostat

Honeywell Home RTH9585WF1004 Thermostat couleur intelligent Wi-Fi

Avantages: Définissez les couleurs pour imiter votre esthétique, performance certifiée ENERGY STAR

Les inconvénients: Ne dispose pas du mode Chez moi/Absent automatique

Faites en sorte que votre thermostat intelligent se fonde dans votre mur avec le thermostat couleur intelligent Wi-Fi Honeywell Home RTH9585WF1004. Vous pouvez personnaliser la couleur pour l’adapter à votre décor. Le panneau arrière peut être modifié au fur et à mesure que vous mettez à jour la maison. Cela offre des options de programmation flexibles pour votre emploi du temps. Il vous permet également de modifier vos paramètres lorsque les tarifs de la société de services publics augmentent. L’écran tactile lumineux et facile à lire est simple à utiliser et peut être personnalisé.

Il s’agit d’un thermostat certifié ENERGY STAR qui suivra votre consommation de chauffage et de climatisation et produira des rapports énergétiques mensuels. Il est compatible avec l’air pulsé, l’eau chaude et la vapeur, et les pompes à chaleur avec appoint électrique. Réglez votre emploi du temps sur l’écran tactile ou sur l’application pour smartphone Honeywell.

Honeywell Home RTH9585WF1004 Wi-Fi Smart Color Thermostat, 7 Jours Programmable, Écran Tactile, En… Prix catalogue : 169,00 $ Prix : 137,63 $ Vous économisez : 31,37 $ (19 %)

Meilleur rapport qualité/prix : WYZE Smart WiFi Thermostat

Thermostat WiFi intelligent WYZE

Avantages: Commandes abordables et faciles pour les invités et les amis

Les inconvénients: Se monte verticalement

Le thermostat WYZE Smart WiFi en a pour votre argent. Vous pouvez utiliser les commandes sur le thermostat lui-même ou dans l’application pour un réglage plus simple. Vous assurerez le confort de vos animaux de compagnie, éviterez le gel de la plomberie et la réglerez à la bonne température pour votre arrivée à la maison. Cela fonctionne avec plusieurs assistants vocaux. En outre, vous pouvez créer un programme de sept jours pour planifier votre semaine lorsque vous aurez le plus besoin de refroidissement ou de chauffage.

L’application Wyze recommande des informations basées sur votre utilisation pour économiser de l’argent sur votre facture d’électricité. Il ne faut pas de temps pour apprendre à l’utiliser. Il existe des instructions d’installation étape par étape pour créer les meilleurs réglages pour votre maison. Il est petit et a fière allure sur votre mur.

Thermostat WiFi intelligent WYZE pour la maison avec contrôle d'application Fonctionne avec Alexa et Google Assistant, Bla… Prix catalogue : 79,98 $ Prix : 72,99 $ Vous économisez : 6,99 $ (9%)