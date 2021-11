Gardez votre maison confortable économisez jusqu’à 50 $ sur les appareils intelligents ecobee

Le thermostat Nest a peut-être été l’un des premiers thermostats intelligents sur le marché, mais d’autres marques se sont rapidement imposées pour concourir pour la couronne du meilleur thermostat intelligent. L’une de ces marques qui sont régulièrement en lice pour ce titre est ecobee. Ses thermostats offrent toutes les commandes attendues pour une option intelligente, comme des fonctions contrôlées par l’application, des réglages automatiques et des notifications sur votre téléphone lorsque la maintenance est due. Mais ecobee a quelques astuces supplémentaires qui manquent aux autres marques, et cette saison de magasinage est le moment idéal pour en choisir une.

Les caractéristiques les plus uniques des thermostats d’ecobee sont peut-être que ces appareils peuvent doubler comme l’un des meilleurs haut-parleurs Alexa ; grâce au microphone intégré. Cela signifie que vous avez toujours la possibilité de contrôler vocalement vos besoins de chauffage et de climatisation sans avoir besoin d’ajouter un appareil supplémentaire à la pièce dans laquelle se trouve votre thermostat. Plus le bonus de commandes pour les autres appareils intelligents que vous achetez pendant le Black Friday.

Grâce à l’examen du thermostat ecobee de notre ami chez iMore, nous avons pu voir que ces thermostats sont parmi les meilleurs thermostats intelligents pour plusieurs zones. Cela est dû à l’excellente intégration avec des capteurs de température qui peuvent être placés dans d’autres pièces, permettant au thermostat ecobee de contrôler le chauffage et le refroidissement de chaque pièce. Assurez-vous simplement de vérifier la compatibilité du câblage avant d’acheter.

Bien que les thermostats soient le produit le plus connu d’ecobee, ils fabriquent également d’autres excellents appareils intelligents pour la maison, comme l’ecobee SmartCamera. Il offre une qualité d’image impressionnante et un panoramique numérique utile en plus du suivi Smart Focus qui suivra l’activité dans sa vue. La SmartCamera peut également apprendre les membres de votre famille et éviter de vous alerter lorsqu’ils sont détectés. Ne le faire que lorsqu’une activité inconnue est trouvée.

L’ecobee SmartSensor est un excellent moyen d’ajouter une automatisation supplémentaire à votre maison intelligente. Ces capteurs peuvent servir à la fois de capteurs de contact et de capteur de mouvement. Vous pouvez donc les placer sur une porte ou une fenêtre pour contrôler les lumières lorsqu’elles sont ouvertes, fermées ou par mouvement dans la pièce. Ils pourraient également vous avertir lorsqu’une fenêtre est laissée ouverte, vous rappelant de la fermer. Ce Black Friday est le moment idéal pour acheter ces excellents appareils d’ecobee et être prêt pour les vacances et plus encore.

