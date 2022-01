Gardien d’Alcoyano Juan : « Mes enfants ont demandé aux Trois Rois de battre le Real Madrid »

Le gardien d’Alcoyano, Jose Juan, a parlé de la signification particulière de l’association avec le Real Madrid en Copa del Rey dans une interview avec MARCA.

« Ce qui nous arrive est incroyable. Que nous jouions au Real Madrid après l’avoir éliminé l’année dernière est une très bonne chose. Maintenant il est temps pour en profiter.

« Dans le football, ce n’est pas toujours un de plus. Tout peut arriver. Le 31 décembre, j’ai eu 42 ans. Ce serait un beau cadeau pour faire le tour. Mes enfants iront à la Parade puis au stade, ils ont demandé aux Rois Mages d’éliminer le Real Madrid. »

Ces deux clubs se sont affrontés lors de la Copa del Rey en 2021. On a demandé à Juan si le Real Madrid avait peur cette fois-ci de savoir comment Alcoyano avait tué le géant la saison dernière.

« Homme… Crains non. Respecter. Ils sont champions de tout. Ils ont le Ballon d’Or, c’est une équipe, mais ils ont du respect. On sait qu’ils forment une équipe et ce sera très compliqué. Nous partons avec nos armes : travail et enthousiasme.

« Une égalité comme celle-là arrive rarement. La saison dernière, nous n’avons pas pu voir les fans à El Collao, donc cette année je suis content pour eux. En plus, dans ces matchs on se motive. Il faut savoir contrôler cet excès de motivation et au final c’est profiter du jeu. »

Le match revanche de 2022 entre le Real Madrid et Alcoyano a lieu à El Collao mercredi soir.