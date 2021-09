Gardner et Fernández suivent son pouls à Austin

29/09/2021 à 12:13 CEST

.

l’australien Rémy Gardner (Kalex) doit ralentir son coéquipier et plus grand rival pour le titre mondial Moto2, l’Espagnol Raul Fernandez, comme il est aussi espagnol Pedro Acosta (KTM) doit faire de même avec l’italien Dennis Foggia (Honda) à la lutte pour le championnat Moto3, dans la quinzième manche du championnat du monde moto, le Grand Prix des Amériques, qui se tiendra ce week-end sur le circuit COTA (Circuit of The Americas).

Raúl Fernández a enchaîné deux victoires consécutives dans les dernières courses du championnat, ce qui lui a permis de couper dix points par rapport à son rival, qui a terminé derrière lui à deux reprises, mais l’Australien a besoin de battre son coéquipier sur le circuit américain pour consolider un avantage qui lui permet d’atteindre son premier titre mondial avant de monter en MotoGP, comme son partenaire, la saison prochaine avec KTM. Gardner et Fernández ont pu réaliser leur rêve de tester les motos MotoGP KTM RC 16 lors des tests de Misano Adriatico., et sûrement tous les deux arrivent sur le circuit d’Austin en voulant obtenir un bon résultat pour clôturer la saison 2021 de la meilleure façon possible.

Pour les deux, l’objectif est d’être champions du monde. Après eux, le seul qui a encore une option minimale pour se battre pour le titre, c’est l’Italien Marco Bezzecchi (Kalex), qui montera en MotoGP en 2022 sûrement main dans la main avec l’équipe de Valentino Rossi, mais il ne montre pas la même régularité, même s’il est sûr que son intention est de gagner le maximum de courses avant la fin de la saison. Cela peut devenir une complication pour les intérêts de Gardner et Fernández, qui devront également compter sur les Britanniques. Sam bas (Kalex), l’espagnol Aron Canet (bois foncé) et Augusto Fernández (Kalex) ou l’italien Fabio di Giannantonio (Kalex), dont l’objectif pour les quatre grands prix qui restent à disputer sera le même : gagner des courses.

Et ils ne seront pas les seuls à lutter pour le podium dans le reste de la saison, puisqu’il faudrait les ajouter aux Japonais Aï Ogura (Kalex), les Espagnols Jorge Navarro (bois foncé) et Albert Arenas (Darkwood), l’Américain Joe Roberts (Kalex) ou les Italiens Celestino Vietti (Kalex) et Tony Arbolino (Kalex).

Une situation similaire existe en Moto3, où le leader Pedro Acosta a accumulé une séquence pas trop positive depuis sa dernière victoire en Styrie et s’il a encore 42 points d’avance sur son poursuivant immédiat, l’Italien Dennis Foggia, il va arriver à Austin avec le moral au plafond après ses quatre podiums consécutifs , les deux derniers avec des victoires à Motorland et Misano Adriatico. Bien qu’Acosta continue d’être le pilote Moto3 qui a accumulé le plus de victoires jusqu’à présent cette saison, peu à peu Foggia s’est approché, qui a même rattrapé l’Espagnol Sergio García Dols (Gasgas), troisième au classement de la catégorie. mais même aux points avec l’italien. Les deux italiens Romain Fenati (Husqvarna), comme l’Espagnol Jaume Masiá (KTM), ont aujourd’hui peu d’options mathématiques pour se battre pour le titre, de même que l’Italien Niccolo Antonelli (KTM) et le Sud-Africain Darryn Binder (Honda). En tout cas, tout semble indiquer que ce sera un combat jusqu’au bout entre Acosta, Foggia et García Dols, mais il ne fait aucun doute que tout rival qui interfère dans ce combat peut nuire à certains et profiter à d’autres en soustrayant des points à l’adversaire et, dans cette tâche, ils ne seront pas les seuls car tout au long de la saison, ils ont démontré leur capacité à aspirer au podium et à la victoire, outre Fenati, Masiá, Antonelli ou Binder, les Japonais Ayumu Sasaki (KTM) et Kaito Toba (KTM), le Turc Denis Öncü (KTM) ou le Britannique JohnMcPhee (Honda).