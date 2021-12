Gardner Minshew et son père ont été pompés après la victoire

Décembre est arrivé, ce qui signifie qu’il est temps que des choses sérieuses se produisent dans le football alors que les équipes de la NFL se préparent pour les séries éliminatoires.

Nous avons vu beaucoup de football sérieux dimanche, mais il se passe aussi beaucoup de choses amusantes.

Nous avons vu les Lions de Detroit remporter enfin leur première victoire de la saison… qui était également leur première victoire en 364 jours.

Nous avons vu Gardner Minshew faire son premier départ de l’année pour les Eagles et l’ancien QB des Jaguars a profité de son opportunité en lançant deux touchés dans une victoire sur la route contre les Jets.

Et nous avons vu Kyler Murray revenir à l’action et recommencer à faire les choses de Kyler Murray alors qu’il lançait deux passes de touché et courait pour deux autres scores dans une victoire contre les Bears.

Revenons sur le bon, le mauvais et l’hilarant de dimanche et distribuons des récompenses, d’accord ?

Meilleure célébration d’après-match entre un QB et son père : celle-ci avec Gardner Minshew et ses pops.



Minshew a obtenu son premier départ de la saison dimanche et a mené les Eagles à une victoire. Vous pensez que lui et son père ont aimé ça ?

Regardez aussi Minshew au début du jeu :

La meilleure célébration entre un entraîneur et un QB après avoir finalement obtenu leur première victoire à Detroit : Dan Campbell et Jared Goff.



Quel instant !

Le pire travail de contrôle de leur poncho : ce fan de Chicago.



La vie, comme nous le savons tous, peut être difficile.

Le meilleur faux punt : celui-ci par Seattle.



Ouais, ça s’est bien passé pour les Seahawks.

Le spectacle le plus étrange : voir Adrian Peterson marquer pour les Seahawks.



N’était-il pas sur les Titans il y a 5 minutes ?

Le meilleur trick play qui s’est presque mal passé : celui des Bears.



Les cardinaux ont été si près d’arrêter celui-ci.

Le meilleur travail d’interception d’une passe tout en tournant le dos au QB : Chidobe Awuzie.



Comment a-t-il fait cela?

Le meilleur travail de défense d’une passe d’écran : Marlon Davidson.



C’était le six choix le plus facile de tous les temps. Et c’était contre le GOAT !

Le coup le plus dur au sternum subi par un QB : Celui-ci sur Matt Stafford.



OUUUCH.

Meilleur travail pour ne pas sortir des limites pendant un long TD : George Kittle.



Bravo, Georges.

Le pire travail de botter un point supplémentaire qui aurait égalé le match au quatrième quart: ce coup de pied de Chris Boswell de Pittsburgh.



Mousqueton sacré :