Gardner surprend Raúl et caresse le titre

11/07/2021 à 16h40 CET

Adrià Léon

Solide victoire de Rémy jardinier, qui est revenu au sommet après plus de deux mois sans le faire. L’Australien, meurtri par la chute de vendredi avec Marcos Ramírez, a réussi à neutraliser la fuite de Raúl Fernández et s’échapper seul. Le Madrilène, qui a tout jeté au début, n’a pas pu avec son partenaire et a fini par demander l’heure sur l’insistance de Sam bas derrière, il était troisième. Rémy fera avec une 13e place à Valence être champion, même 14e ou pire si Raúl Fernández ne gagne pas.

C’est sorti comme un coup Raul Fernandez, qui a déjà ouvert un écart dans la première étape à travers la ligne d’arrivée. Début de course cahoteux, avec la chute de Albert Arenas, qui s’est blessé au pied après avoir subi un fort high-side dans le dernier virage de la piste portugaise. Ils ont également manqué d’options lors du premier échange Somkiat Chantra et Ai Ogura.

Derrière, ils se sont rapidement imposés dans les deux autres podiums Marco Bezzecchi et Rémy Gardner, qui fuyaient les Lowes, Canet, Vierge et Di Giannantonio. Juste devant eux aussi Le madrilène prenait des mètres, très rapide mais aussi très prudent pour ne pas finir comme dans le GP d’Emilie Romagne.

Au fil des virages c’était Rémy celui qui a commencé à mener avec plus de force la poursuite de son compagnon, tandis que Bezzecchi Il a souffert de ne pas tomber, notamment en T4, où il a épargné plusieurs frayeurs très importantes. En effet, l’Italien n’a pas seulement été rattrapé par Sam Lowes pour voler la P3, mais aussi par Beaubier, Canet, Vietti et Jorge Navarro.

L’avantage de Raul il disparaissait au point que Gardner l’a dépassé à la fin de la ligne droite, changeant complètement le scénario de la course. L’Australien, arrivé comme un avion, a commencé à ouvrir dixième après dixième sans Raúl pourrait arrêter le saignement. Ainsi les derniers tours ont été atteints, même avec un Sam bas qui a commencé à se jeter sur Raúl. Il manquait deux tours aux Britanniques pour rattraper San Martín de la Vega, qui était clairement de plus à moins.

Après le podium messieurs ils ont terminé Canet, Beaubier, Vietti, Navarro, Bezzecchi, Augusto Fernández et Schrotter. Ils étaient au sol, en plus des trois du départ de la course, Dixon, Xavi Vierge et Baldassarri, qui ne relève pas la tête.