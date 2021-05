Gardons-nous notre république? ⋆ 10z viral

Ben Franklin a dit: “Vous avez une république, si vous pouvez la garder.” Cet avertissement est particulièrement obsédant maintenant, car nous semblons sur le point de le perdre – non pas à cause d’une invasion étrangère, ni d’une révolution, mais parce que nous avons cessé de nous en préoccuper.

L’Amérique a été fondée sur les principes de la liberté individuelle et de l’égalité de traitement devant la loi. Ce sont les principes fondamentaux requis pour l’égalité et la prospérité. Pourtant, nous nous éloignons de ces principes depuis de nombreuses années. Au cours des 12 dernières années, ce fluage est devenu un sprint. Le phare mondial de la liberté est en train de mourir, et nous agissons comme si échanger la liberté contre des «espaces sûrs» était une bonne affaire.

La presse est devenue le ministère de la propagande. Ces gens ne rapportent plus les nouvelles. Au lieu de cela, ils élaborent des récits. Beaucoup de ces récits semblent conçus pour créer des troubles civils – en jouant les Américains les uns contre les autres. Apparemment, la haine et les émeutes sont bonnes pour les cotes d’écoute. Les consommateurs de ces «nouvelles» n’ont plus une image précise de ce qui se passe en politique ou en société. Ce ne sont que des pions jouant leur rôle dans le script.

Nos écoles ne sont plus que des camps de rééducation. Ils ne préparent plus nos enfants à la vie d’adulte. Les mathématiques, les sciences et la lecture ont pris le pas sur la théorie critique de la race et l’endoctrinement de l’intersectionnalité – et les résultats des tests de nos enfants le montrent. Les écoles n’enseignent pas la pensée critique et n’apprécient pas les points de vue divergents. Ils exigent la conformité avec leur idéologie choisie. La génération qui approche maintenant de l’âge adulte ne comprend pas l’importance des libertés individuelles et ne semble pas s’en soucier.

Notre pouvoir législatif a cessé de débattre. La présidente Pelosi préfère déchirer les discours que d’avoir une discussion ouverte avec ceux avec qui elle n’est pas d’accord. Sa priorité est le délit d’initié sur les actions Tesla, pas le leadership réel. Maxine Waters préfère encourager les émeutiers plutôt que de parler des causes profondes des problèmes de société. En ce qui concerne la législation, on nous dit simplement: «Nous devons adopter le projet de loi pour savoir ce qu’il contient». Nos dirigeants veulent juste que nous nous taisions et acceptions tout ce qu’ils ont l’intention de faire. Ils ne représentent plus leurs électeurs. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, ils parviennent tous à devenir riches après quelques années au pouvoir.

Le pouvoir exécutif est maintenant utilisé comme une arme contre ceux qu’il est censé servir. La CIA et le FBI se sont entendus pour tenter de faire basculer une élection. Quand cela a échoué, ils ont continué la collusion dans une tentative de coup d’État. Pour ne pas être en reste, l’IRS a ciblé les organisations à but non lucratif conservatrices dans le but d’influencer une élection. Même le ministère de la Justice utilise désormais le pouvoir discrétionnaire des poursuites pour cibler les ennemis politiques et protéger les alliés politiques. Comment expliquer autrement le traitement des manifestants du 6 janvier par rapport à celui de Black Lives Matter ou d’Antifa?

Une équipe du SWAT a fait une descente au domicile de Paul Manafort au milieu de la nuit, pour blanchiment d’argent. Hunter Biden a obtenu illégalement une arme à feu et l’a ensuite perdue. Même si on nous dit que le contrôle des armes à feu est une crise, il n’y a aucune accusation contre Hunter. Le FBI et les services secrets ont peut-être même tenté de cacher les preuves. C’est une certaine égalité de traitement en vertu de la loi.

La Cour suprême fait des heures supplémentaires pour invalider la Constitution. Par le biais de penumbras et d’émanations, la Constitution signifie maintenant des choses qui n’y sont pas écrites et ne signifie pas des choses qui le sont. Les juges passent tellement de temps avec des interprétations tordues de la Constitution, ils ont oublié leur serment de défendre la Constitution. Lorsque l’intégrité électorale est hautement discutable, cela ne les intéresse pas. Lorsque la liberté d’expression et de religion sont attaquées, elles sont silencieuses. Les juges Renegade déforment les règles pour obtenir les résultats souhaités (en vous regardant, juge Sullivan). Lorsque les règles sont ignorées, une procédure régulière est inexistante. Les décisions de justice sont inévitablement devenues capricieuses. Si le sens des lois change au gré d’un juge, les lois ne veulent rien dire. Les citoyens ne peuvent pas être respectueux des lois si la définition de respectueux des lois peut changer à la discrétion de chaque juge.

Notre république démocratique est en train de devenir une république bananière sous nos yeux:

Les politiciens protègent leur greffe Les bureaucrates amassent le pouvoir Les juges posent pour des photos dans leurs robes Les enseignants exigent la conformité Chaque groupe d’intersectionnalité manœuvre pour l’avantage La presse crée l’anarchie La moitié du pays ne se soucie que de qui gagnera American Idol

Sans une correction de cap, l’histoire connaîtra Barack Obama comme l’homme qui a corrompu le pouvoir exécutif. Nancy Pelosi sera la femme qui a fait du congrès un spectacle de clown «greffe et sleaze». John Roberts vivra dans l’infamie en tant qu’homme qui a rendu la Constitution hors de propos. Enfin, nous serons connus comme la génération qui a suivi ces imbéciles dans le terrier du lapin. Cependant, ceci est un avertissement – pas un destin. Ils ne peuvent pas gagner si nous ne nous rendons pas. Il est temps de se mettre en colère, de ne pas accepter le désespoir.

Même si les gauchistes semblent en contrôle, nous, les conservateurs, avons toujours l’avantage. Ceux qui ont des valeurs conservatrices ont toujours dépassé en nombre ceux qui ont des valeurs socialistes en Amérique. Au moins 75 millions de ces conservateurs sont très énergiques (merci, Donald Trump). Ce nombre est le plancher, pas le plafond. À chaque mouvement radical de la gauche, ces chiffres augmentent. L’ouverture de nos frontières a-t-elle renforcé le mouvement conservateur ou de gauche? Que diriez-vous d’obliger l’accès aux toilettes et aux vestiaires aux personnes fluides entre les sexes?

Les médias (informations et divertissement) ont travaillé en collaboration avec les oligarques de la technologie pour nous contrôler avec la propagande pendant des années. Cependant, au cours des quatre dernières années, leur propagande est devenue tellement exagérée qu’elle est évidente pour tous ceux qui y prêtent attention. Le problème avec la propagande, c’est qu’elle cesse d’être efficace lorsque tout le monde sait que c’est de la propagande. Dans les années 80, combien de citoyens soviétiques croyaient réellement ce qu’ils lisaient dans la Pravda?

Notre réponse au COVID, et l’apprentissage à distance qu’il a créé, a exposé les parents aux leçons réelles que leurs enfants apprenaient à l’école. L’endoctrinement donné à nos enfants a été mis à nu à la vue de tous. Les enseignants n’ont jamais pensé que les parents enfermés écoutaient les leçons de leurs enfants. Ces derniers mois, les histoires sur la formation idéologique que reçoivent nos enfants sont devenues légion. Ce n’est pas parce que les écoles en font plus cette année; c’est parce que les parents le voient pour la première fois. Maintenant que les parents savent ce qui se passe, ils y prêtent attention.

Enfin, les républicains contrôlent la majorité des gouvernements des États. Les États ont le pouvoir de s’opposer aux mandats fédéraux excessifs. Les fonctionnaires des États et des collectivités locales ont commencé à proclamer qu’ils n’appliqueront pas les lois ou règlements inconstitutionnels. En outre, l’article V de la Constitution donne aux États la possibilité de travailler collectivement pour modifier la Constitution. Cette clause peu connue de la Constitution n’a jamais été utilisée avec succès, mais elle est toujours disponible. Même feu le juge Scalia était un défenseur d’une convention de l’article V comme moyen de régner dans un gouvernement fédéral hors de contrôle.

Si vous ne pensez pas que ces avantages tactiques fournissent ce dont nous avons besoin pour reprendre notre pays, regardez simplement les démocrates. Est-ce qu’ils télégraphient la confiance ou la peur? Travaillent-ils pour emballer la Cour suprême, fédéraliser les élections et créer de nouveaux États (principalement démocrates) parce qu’ils représentent fidèlement les citoyens et s’attendent à être récompensés aux urnes? Ils n’ont pas mis de clôture et de gardes armés autour de la capitale parce qu’ils font le travail du peuple. Ils l’ont fait parce qu’ils craignent les gens. Ils ont peur parce qu’ils savent qu’ils n’ont que deux ans pour renforcer leur position, et ce n’est probablement pas assez de temps. Tactiquement, ils ont abandonné trop de terrain dans leur combat contre Trump. Maintenant, ils se battent depuis une position affaiblie – et ils agissent comme ça.

Nous avons l’avantage, même si nous n’avons pas le temps de traîner. Nous devons parler de politique avec nos enfants. Je discute de politique avec ma petite-fille de dix ans. Elle est incroyablement ouverte d’esprit et perspicace. Nous devons faire pression sur nos gouvernements locaux pour qu’ils repoussent les excès fédéraux. Faites de notre obligation personnelle d’inciter les autres à voter. Les élections ont des conséquences. Il nous incombe de faire comprendre cela à tout le monde. Honte aux gens de ne pas avoir voté. Faites-leur comprendre qu’il est de leur devoir de comprendre les politiques pour lesquelles ils votent. Ils peuvent retourner voir Jimmy Fallon après la clôture du scrutin.

Si nous n’utilisons pas bien les deux prochaines années, nous deviendrons des sujets vivant des restes que nous ont accordés nos dirigeants. Nos années crépusculaires seront passées sous le porche avec nos petits-enfants, se languissant de ce qu’était autrefois l’Amérique.

Photo de Colin Lloyd sur Unsplash

Cet article a été publié pour la première fois par American Thinker.

Contenu syndiqué à partir de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.