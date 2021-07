Gare de Gandhinagar des chemins de fer indiens : de l’éclairage thématique à la galerie d’art, découvrez ses caractéristiques de classe mondiale

Le projet de station réaménagée est une première du genre dans le pays.

Aujourd’hui, PM inaugure la gare de Gandhinagar Capital, récemment rénovée, au Gujarat. La gare de classe mondiale des chemins de fer indiens devrait agir comme un accélérateur de la ville et créer un cycle d’investissement, générer des emplois et, en général, relever l’économie de la capitale du Gujarat. Le réaménagement de la gare de Gandhinagar Capital est un projet unique entrepris en partenariat avec le gouvernement du Gujarat et le ministère des Chemins de fer par l’intermédiaire de l’Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC) formant une entreprise commune nommée Gandhinagar Railway and Urban Development Corporation (GARUD). Le projet de station réaménagée est une première en son genre dans le pays et devrait ouvrir la voie à des projets similaires dans des villes en situation de pénurie de terres telles que Mumbai et Bangalore.

Selon le ministère des Chemins de fer, la gare est prête pour l’avenir et le hall de la gare sera utilisé pour le départ des passagers en cas d’augmentation du nombre de personnes à la gare. Dans un avenir proche, cependant, il est prévu d’ouvrir des magasins de détail, de divertissement et de restauration dans cette zone pour répondre aux demandes des voyageurs ferroviaires ainsi que du public local. Des acteurs du marché comme Shopper’s Stop et Big Bazaar ont également manifesté leur intérêt pour l’ouverture de leurs mini points de vente à la gare. Ainsi, la gare ferroviaire réaménagée de Gandhinagar Capital fonctionnera comme un « centre commercial ferroviaire du centre-ville » où les déplacements en train seront l’une des nombreuses fonctions que la gare remplira. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales caractéristiques de la gare de Gandhinagar Capital, récemment rénovée :

La gare dispose d’un hall d’entrée spacieux avec un service de réservation de billetsFaçade extérieure et aménagement paysager à la pointe de la technologieLa gare affichera un éclairage thématiqueUne galerie d’art exclusive dédiée avec un mur LED en direct et un salon d’affichage fourniIl dispose également d’un salon d’attente polyvalent AC centraliséAscenseurs et escalatorsInstallations et équipements pour les voyageurs DivyangjanLa gare rénovée dispose également d’une salle de prière interconfessionnelleSalle d’alimentation climatisée pour bébé fournieSalle d’attente fournie sur les quais de la gare pour environ 500 passagersLes quais de la gare sont bien reliés aux métrosDe plus, un parking adéquat est fourni

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.