Gare de Habibganj, semblable à un aéroport des chemins de fer indiens : PM Modi inaugurera à cette date la première gare de classe mondiale de l’Inde

La gare a été rénovée par Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC).

Réaménagement de la gare de Habibganj : Indian Railways est prêt à introduire la première gare de classe mondiale de l’Inde ! Le Premier ministre Narendra Modi inaugurerait le 15 novembre la gare ferroviaire de Habibganj réaménagée, semblable à un aéroport. Rs 450 crore. La gare d’Habibganj est la première du pays à avoir été transformée dans le cadre de partenariats privés et publics. La gare a été rénovée par Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC), selon le ministère des Chemins de fer.

La gare chic sera dotée de plusieurs caractéristiques modernes telles que la «ségrégation des passagers en fonction des arrivées et des départs», de nombreux sièges sur les plates-formes, les salons, le hall ainsi que les dortoirs et les salles de retraite, un parking adéquat ainsi que des équipements conviviaux Divyang tels que des ascenseurs, des escaliers mécaniques, Voyageurs. La gare a également été équipée des dernières fonctionnalités de sécurité, de sécurité et d’information (sécurité incendie, caméras de vidéosurveillance, contrôle de surveillance et acquisition de données, systèmes de sonorisation, machines à balayage, contrôle d’accès, signalisation moderne et écrans d’information). Il est également dit que la gare a été réaménagée selon les normes LEED « Green Building » avec l’utilisation d’équipements écoénergétiques, l’énergie solaire, le traitement des eaux usées pour la réutilisation.

Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour les passagers qui attendent à la gare leur train, avec un service Wi-Fi gratuit. La gare Habibganj rénovée, semblable à un aéroport, est alignée sur la gare allemande de Heidelberg. En outre, la gare ferroviaire de Gandhinagar d’Indian Railways est également en train d’être réaménagée en une gare de classe mondiale par Gandhinagar Railway and Urban Development (GARUD). Il s’agit d’un véhicule à usage spécial formé avec une contribution en fonds propres du gouvernement de l’État du Gujarat et de l’IRSDC dans un rapport de 74:26 respectivement. Selon le ministère des Chemins de fer, le projet de gare de Gandhinagar est le premier du genre dans le pays avec un bâtiment hôtelier exclusif 5 étoiles au-dessus des voies ferrées.

