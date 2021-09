Gare de Yesvantpur : Indian Railways réaménage la deuxième gare la plus fréquentée de Bengaluru avec de nouvelles installations pour les passagers

La gare ferroviaire, située dans le nord de Bengaluru, est désormais équipée de plusieurs installations modernisées.

La deuxième gare ferroviaire la plus fréquentée de la ville de Bangalore fait peau neuve ! Récemment, Indian Railways a modernisé la gare de Yesvantpur au prix de Rs 12 crore. La gare ferroviaire, située dans le nord de Bengaluru, est désormais équipée de plusieurs installations modernisées. De plus, la toiture et l’aménagement paysager ont été réalisés devant le bâtiment de la gare et les aires de stationnement communes. En outre, les stands de cabine et d’auto ont également été améliorés avec des routes d’accès plus larges. Selon les responsables des chemins de fer, les nouveaux équipements de la gare rénovée comprennent des aires de stationnement supplémentaires pour les deux et quatre roues. Un haut responsable a été cité dans un rapport d’IE disant qu’une baie de bus a été construite, ce qui permettra aux services de bus BMTC de transporter directement les gens vers et depuis la gare.

Aussi, la South Western Railways a fait peau neuve avec son point d’entrée tout illuminé et a également mis en place un toit de 200 mètres, à l’image de celui des aéroports. Selon E Vijaya, directeur général adjoint, South Western Railways, les travaux d’embellissement de la gare ont été entrepris avec les gares de Dharwad, Davanagere et Mysuru. Jusqu’à présent, les travaux de la gare de Mysuru sont terminés et dans d’autres gares, les travaux de rénovation sont en cours. Les travaux de réaménagement de la station Yesvantpur devaient être achevés d’ici mars 2020. Cependant, les travaux ont été retardés en raison du verrouillage induit par Covid-19, ont déclaré des responsables.

Pendant ce temps, les travaux d’aménagement du troisième terminal à sept plates-formes dans la ville de Bengaluru à Baiyappanahalli sont presque terminés. Le 5 septembre 2021, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a visité le terminal ferroviaire Sir M Visvesvaraya de Baiyappanahalli et a apprécié l’équipe d’ingénieurs qui a conçu et exécuté ce projet ferroviaire de pointe. La gare a été conçue pour desservir quotidiennement un lakh de passagers ferroviaires, ont déclaré des responsables. En dehors de cela, il dispose également de fonctionnalités telles que des panneaux en braille, des rampes d’accès au métro en dehors des escaliers mécaniques et des ascenseurs. Mais comme il y a des problèmes de connectivité routière, la gare n’est pas encore ouverte au public. Un survol rotatif surélevé vers le terminal a été proposé par l’organisme civique de la ville.

