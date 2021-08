Gare devenue musée Malgudi ! Indian Railways Arasalu va devenir l’une des destinations touristiques du Karnataka

Le musée devrait devenir l’une des destinations touristiques du Karnataka.

La gare d’Arasalu des chemins de fer indienne, devenue musée Malgudi, a accueilli plus de 51 000 visiteurs en un an. Le musée devrait devenir l’une des destinations touristiques du Karnataka, a confirmé un responsable du South Western Railway à Financial Express Online. La liste des destinations touristiques de l’État du Karnataka est en cours de révision par la Karnataka State Tourism Development Corporation (KSTDC). La série télévisée populaire « Malgudi Days » basée sur la collection de nouvelles de RK Narayan, a été tournée à la gare d’Arasalu de l’époque britannique dans les années 1980. Le transporteur national avait transformé l’ancienne gare en musée et développé une nouvelle gare pour Arasalu à quelques mètres du musée.

Selon South Western Railways, un montant de Rs 35 lakh a été dépensé pour transformer l’ancienne gare d’Arasalu en musée. La gare a été transformée en musée Malgudi sans changer son architecture d’origine. Le musée Malgudi a été ouvert au public le 8 août 2020. Cependant, en raison du verrouillage, le musée a été fermé pendant près de 90 jours. Le nombre de visiteurs du musée jusqu’au 3 août était de 51 501. Pour les visiteurs de plus de cinq ans, le prix d’entrée au musée est de 5 Rs seulement, a confirmé la zone ferroviaire du sud-ouest.

Pour que davantage de touristes visitent le musée, les responsables des chemins de fer indiens ont demandé à l’administration du district de mettre en place un arrêt de bus près de la gare d’Arasalu. Il est également prévu d’y aménager un parc pour les enfants. Le parc sera équipé de divers jeux. La zone South Western Railway a également indiqué qu’une cafétéria y serait installée dans les prochains jours. En outre, les visiteurs ont bénéficié d’une connexion Wi-Fi gratuite au musée. Ils peuvent utiliser Internet pendant environ une demi-heure. Le chemin de fer du sud-ouest essaiera de fournir de meilleures installations au musée pour attirer plus de touristes à l’avenir, a ajouté le chemin de fer zonal.

