Le Congrès du Pendjab est au milieu d’une forte rotation quelques mois à peine avant les élections législatives de l’État qui ont vu l’éviction d’Amarinder Singh il y a quelques jours à peine.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, s’est retrouvé au cœur de la controverse peu de temps après avoir prêté serment lorsqu’une photo de lui posant devant un jet privé affrété avec ses adjoints et le président du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu, apparemment avant de monter à bord pour Delhi, a été prise. uyp par les partis d’opposition pour le cibler. Channi, qui a succédé à Amarinder Singh après la sortie sans cérémonie de ce dernier, a défendu hier son voyage après avoir rendu visite à Dera Sachkhand Ballan à Amritsar. S’adressant aux médias, Channi a demandé : « Quel est le problème si un pauvre homme fait un tour en jet ? Lorsqu’on lui a demandé qui paierait la facture, Channi a choisi de ne pas répondre.

Notamment, Channi et ses deux adjoints – Sukhjinder Singh Randhawa, Om Parkash Soni – qui accompagnaient le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, avaient pris un jet privé affrété pour Delhi. Sidhu avait partagé une photo sur son Twitter qui avait été cliquée juste avant qu’ils ne montent à bord du vol et l’avait sous-titrée « In Line Of Duty ». Les partis d’opposition avaient critiqué le CM nouvellement assermenté et les CM adjoints pour avoir pris un vol affrété pour couvrir une distance de seulement 250 km.

L’opposition Shiromani Akali Dal avait déclaré: «Après avoir dit qu’ils se tenaient aux côtés de l’homme ordinaire, les dirigeants de l’INC prennent des jets privés pour parcourir seulement 250 km de Chandigarh à Delhi. N’y a-t-il pas de vols ou de voitures normaux qui peuvent être utilisés ? Ou est-ce que ce battement de poitrine vise à propager la culture Delhi Darbar de la famille Gandhi ? »

Un coup d’œil rapide aux déclarations sous serment nouvellement nommées trahit sa défense d’être ciblé pour être un « pauvre ». Selon l’affidavit déposé par Channi avant les élections de l’assemblée du Pendjab de 2017, il possède des actifs d’une valeur de 14,51 crores de roupies et des passifs d’un montant de 10 84 000 roupies. Channi s’était présenté aux élections du Pendjab en 2017 et 2012 dans la circonscription de Chamkaur Sahib. Selon son affidavit électoral de 2012, ses actifs s’élevaient à environ Rs 10,5 crore. Channi a également déposé un RTI de 31 51 963 roupies pour l’année d’imposition 2014-2015.

Non seulement Channi, ses adjoints, Sukhjinder Singh Randhawa et Om Parkash Soni sont également des crorepatis avec des actifs d’une valeur de plus de Rs 3 crore et Rs 18 crore, respectivement, selon leur affidavit d’élection. Le président du PCC, Navjot Singh Sidhu, est quant à lui le plus riche de tous, avec des actifs d’une valeur de plus de 45 crores de roupies.

Le Congrès du Pendjab est au milieu d’une forte rotation quelques mois à peine avant les élections législatives de l’État qui ont vu l’éviction d’Amarinder Singh il y a quelques jours à peine. Alors que les initiés ont défendu la décision de nommer Channi, un visage relativement moins connu, comme successeur de Singh, car il serait le premier Dalit à occuper le siège du CM dans l’État. Avant que cette décision puisse au moins être considérée comme une bonne optique, le responsable du Congrès pour l’État, Harish Rawat, a déclaré que les élections se dérouleraient sous un autre visage.

Cette décision a immédiatement attiré les critiques des partis d’opposition qui ont vu cela comme une insulte aux Dalits ainsi qu’au peuple du Pendjab. Et la controverse sur la photo de Channi avec le jet privé n’a fait qu’empirer les choses. « Wow… quel ‘gareeban di sarkar’ ! Un Learjet 16 places pour transporter 4 personnes lorsqu’un hélicoptère officiel 5 places était disponible. Je commence maintenant à avoir l’impression d’avoir somnambule au cours des 4 dernières années et demie, croyant que le Pendjab est dans un gâchis fiscal. Mon mauvais !… Je me demande qui paie pour un tel luxe – le gouvernement de l’État ou le Congrès du Pendjab ? Ne peut pas être Navjot Singh Sidhu ou Charanjit Singh Channi ou Sukhjinder Singh Randhawa ou OP Soni à coup sûr. Bien que finalement, je suppose que c’est l’homme ordinaire qui finira par payer la facture de leurs plaisirs ! » a déclaré Raveen Thukral, conseiller en médias de l’ancien CM du Pendjab Amarinder Singh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.