Garena Free Fire le jeu le plus téléchargé en octobre, le plus installé en Inde : rapport

Free Fire de Garena International a battu PUBG Mobile, Ludo King, Subway Surfers et Roblox pour devenir le jeu pour smartphone le plus téléchargé d’octobre, selon un rapport de Sensor Tower.

Un jeu de bataille royale, Free Fire a enregistré 34 millions d’installations le mois dernier. Parmi ceux-ci, 30 % des téléchargements provenaient de l’Inde, tandis que le Brésil en représentait 12 %. Free Fire compte plus d’un milliard de téléchargements sur Play Store et est également le jeu le plus rentable en Inde. Cependant, les installations les plus élevées sur l’App Store concernaient League of Legends: Wild Rift, tandis que Free Fire s’est terminé en bas.

Le plus grand rival de Free Fire, PUBG Mobile, a terminé à une lointaine huitième place parmi les jeux les plus téléchargés d’octobre. Candy Challenge 3D, Subway Surfers, Roblox et Candy Crush Saga figuraient également sur la liste. Les goûts de Cookie Carver, 456 et Candy Challenge 3D ont profité de la popularité du Squid Game de Netflix pour entrer dans le top 10 des jeux les plus téléchargés.

Dans un autre rapport, Sensor Tower a déclaré que Honor of Kings, un titre d’arène de combat en ligne multijoueur, était le jeu le plus rentable d’octobre dans le monde. Le jeu a généré des revenus de 329 millions de dollars (environ Rs 2 445 crore), tandis que PUBG Mobile gérait 197 millions de dollars (environ Rs 1 465 crore).

Le rapport indique que PUBG Mobile a obtenu 51% de ses revenus en Chine, où le jeu est publié sous le nom de Game for Peace.

L’Inde a continué de conserver sa position de leader du marché des téléchargements mondiaux de jeux en octobre avec 762,6 millions d’installations. L’Inde représentait 16,8% des 4,5 milliards de téléchargements mondiaux de jeux mobiles en octobre.

Les États-Unis étaient loin derrière avec 8,6 % de tous les téléchargements, tandis que le Brésil arrivait en troisième avec 8,3 %.

Cependant, en termes de revenus, les États-Unis restent le marché numéro un. Un énorme 2,1 milliards de dollars (environ Rs 15 615 crore) a été dépensé par les utilisateurs du pays sur les jeux mobiles. Cela s’est traduit par 28,3% de l’argent total dépensé pour les jeux, selon le rapport Sensor Tower.

